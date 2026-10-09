Cronaca

Vandalizzato a Eboli il contenitore “The Toy Circle”: rabbia tra i residenti

Danneggiato in piazza Tito Flavio Silvano il raccoglitore per la donazione dei giocattoli usati. I residenti di Eboli denunciano degrado e bottiglie rotte sui marciapiedi

Di:
Antonio Elia
Vandalizzato a Eboli il contenitore “The Toy Circle”: rabbia tra i residenti

Un gesto d’inciviltà colpisce una delle iniziative solidali più apprezzate del territorio. A Eboli è stato vandalizzato il contenitore di “The Toy Circle”, il progetto ideato per promuovere il riuso e la donazione di giocattoli usati ai bambini meno fortunati. Il raccoglitore, posizionato in piazza Tito Flavio Silvano, si trova ora al centro delle polemiche a causa dei danni subiti.

Sulla struttura bianca campeggia lo slogan “Dona una nuova vita ai tuoi giocattoli”, accompagnato dall’illustrazione di un orsetto. L’installazione, dal forte valore educativo e sociale, è stata forzata e aperta, scatenando l’indignazione delle famiglie e degli abitanti del quartiere.

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L’episodio si inserisce in un contesto di crescente malcontento tra chi vive nella zona. I residenti segnalano da tempo frequenti episodi di degrado legati alla movida serale, con bottiglie e cocci di vetro abbandonati regolarmente sui marciapiedi di piazza Tito Flavio Silvano, situata proprio alle spalle della sede del Comune di Eboli.

«I ragazzi in piazza non lasciano sognare nemmeno i bambini», protestano gli abitanti del quartiere, sottolineando come l’abitudine di spezzare le bottiglie a terra stia diventando una costante rischiosa per la sicurezza dei pedoni e dei più piccoli.

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Il danneggiamento del contenitore di “The Toy Circle” rappresenta una ferita per l’intera comunità ebolitana: colpire un progetto di economia circolare e solidarietà significa privare il territorio di un punto di riferimento per l’infanzia e la sostenibilità.

Alla luce degli ultimi eventi, i cittadini chiedono interventi tempestivi, maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli mirati per contrastare il vandalismo. L’obiettivo della comunità è chiaro: restituire a piazza Tito Flavio Silvano la sua funzione originaria di luogo di aggregazione e condivisione, ponendo fine a una situazione di degrado non più tollerabile.

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