Cronaca

Eboli, raid vandalico all’alba nel centro storico: distrutta un’auto

Attacco vandalico all'alba nel centro storico di Eboli: infranto il finestrino di un'auto con una pietra. Esplode la protesta dei residenti per la sicurezza.

Di: Antonio Elia
Eboli, raid vandalico all’alba nel centro storico: distrutta un’auto

Un raid vandalico compiuto alle prime luci dell’alba, intorno alle cinque, e tornato ad agitare i residenti del centro storico di Eboli, riaccendendo l’allarme sicurezza nel borgo antico. Nel parcheggio situato nei pressi della storica chiesa di San Francesco, un’Audi bianca e stata presa di mira da ignoti che ne hanno devastato il finestrino laterale. Il forte rumore ha svegliato molti abitanti della zona.

La dinamica dell’attacco vandalico

Per mandare in frantumi il vetro e stato utilizzato un pesante blocco di pietra, scagliato con violenza contro la vettura e ritrovato poi all’interno dell’abitacolo. Un’azione fulminea e distruttiva che lascia spazio a diversi interrogativi: da una prima verifica effettuata sul veicolo, infatti, non risulta essere stato sottratto alcun oggetto di valore.

La protesta dei residenti del centro storico

L’episodio, che unisce il grave danno economico alla beffa di un’azione puramente gratuita, ha fatto esplodere la rabbia tra gli abitanti. Nel borgo antico cresce il senso di insicurezza, con i residenti che denunciano una forte vulnerabilita nelle ore notturne e invocano a gran voce maggiori controlli e un presidio più assiduo delle forze dell’ordine.

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