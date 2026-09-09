Eboli, finestrino infranto e borsello rubato: la denuncia social di un cittadino

Un ennesimo episodio di microcriminalità torna a scuotere la comunità di Eboli. Un atto vandalico e un furto ai danni di un’automobile in sosta hanno scatenato l’indignazione e la rabbia di un residente, che ha scelto di denunciare pubblicamente l’accaduto attraverso i propri canali social.

La vicenda è emersa nelle ultime ore a seguito di un post pubblicato da Agostino Magliano. L’uomo ha condiviso le immagini dei sedili della propria vettura completamente ricoperti di frammenti di vetro, spiegando come il responsabile abbia distrutto il finestrino dell’auto con l’unico obiettivo di trafugare il borsello appartenente a suo figlio.

Microcriminalità a Eboli: l’amaro sfogo contro il responsabile del furto

Oltre alla frustrazione per il danno materiale subito e per il furto in sé, a prevalere è stata la rabbia per le modalità e la futilità del gesto. Nel suo messaggio di denuncia, il proprietario del veicolo si è rivolto direttamente all’autore del reato con parole taglienti: «Se ti occorrevano i 20 euro per il tuo pallino magico me li chiedevi e te li davo tranquillamente, facevi più bella figura».

Lo sfogo si conclude con una nota di forte tensione, indice della profonda esasperazione per la violazione subita: «Hai rotto il vetro per prendere il borsello di mio figlio. Ringrazia Dio che non ti ho trovato vicino!».

Sicurezza urbana e furti nelle auto in sosta: la rabbia dei residenti

L’episodio ha riacceso inevitabilmente il dibattito sul tema della sicurezza urbana, della microcriminalità e dei furti ai danni delle vetture parcheggiate sul territorio comunale di Eboli. Si tratta di una problematica ricorrente che continua a creare forte disagio e ad esasperare i residenti dei diversi quartieri cittadini.