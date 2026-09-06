Furti nelle auto, allarme a Capaccio Paestum: raid nei parcheggi delle spiagge

Non si fermano le segnalazioni di furti nelle auto a Capaccio Paestum, in particolare nelle aree di parcheggio a ridosso delle spiagge. Sui gruppi cittadini si susseguono gli appelli di cittadini e turisti che, dopo aver lasciato la propria vettura per trascorrere qualche ora al mare, al ritorno hanno trovato l’auto aperta e i propri effetti personali portati via.

Valigie ed elettrodomestici rubati alla Linora

L’ultimo episodio è avvenuto in uno dei parcheggi della Linora. Dall’auto sarebbero state portate via diverse valigie: una rosa e una grigia, oltre a un borsone da palestra nero e a uno da calcio dello stesso colore.

All’interno, secondo quanto riferito dalla malcapitata F.S., queste le sue iniziali, c’erano principalmente vestiti e alcuni piccoli elettrodomestici, tra cui phon e ferro da stiro.

Nuovo colpo in località Laura: via gioielli e documenti

Subito dopo la segnalazione è arrivata un’altra testimonianza su quanto accaduto sempre a Capaccio, questa volta in località Laura, mercoledì pomeriggio, tra le ore 14:00 e le 16:00: anche in questo caso l’auto sarebbe stata aperta e sarebbero stati portati via un borsone con effetti personali e una collanina d’oro insieme ad uno zaino blu contenente documenti e chiavi.

Sono solo le ultime segnalazioni in ordine cronologico giunte in un’estate in cui episodi del genere si sono susseguiti dal litorale capaccese pestano.

Aumentano le denunce e la preoccupazione sui social

Le vittime hanno presentato denuncia alle forze dell’ordine, ma gli episodi alimentano la preoccupazione tra residenti e turisti e che stanno generando numerosi commenti e appelli sui gruppi social cittadini.

Il fenomeno appare particolarmente delicato in una zona in cui , soprattutto durante la stagione estiva, si registra una forte presenza di bagnanti e un intenso afflusso di veicoli.

Intensificati i controlli della Polizia Municipale

Nella zona, già da tempo, sono statu incrementati dei controlli, anche nelle ore notturne, da parte della Polizia Municipale, nell’ambito delle attività di presidio del territorio. Resta alta, dunque, l’attenzione dei cittadini, mentre gli appelli invitano chiunque possa fornire informazioni utili a rivolgersi alle forze dell’ordine e a segnalare eventuali ritrovamenti rispetto agli oggetti derubati segnalati.

La raccomandazione, soprattutto nelle aree di parcheggio vicine alle spiagge, è quella di non lasciare in auto borse, valigie, documenti o altri oggetti di valore, neanche per brevi periodi.