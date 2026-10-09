Cronaca

Malore in strada a Battipaglia, muore ex carabiniere di 68 anni: ipotesi infarto

Un ex carabiniere di 68 anni è morto dopo un malore in via Buozzi. Inutili i soccorsi di 118, Croce Verde e Asl: si ipotizza un infarto

Di:
Emilio Malandrino
Incidente

Un uomo di 68 anni, ex carabiniere in pensione, è morto questa mattina, intorno alle 8, dopo essere stato colto da un malore in via Buozzi, a Battipaglia. Secondo le prime ipotesi, all’origine del decesso ci sarebbe un infarto. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi e i tentativi di rianimazione

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. I medici e il personale infermieristico hanno tentato a lungo di rianimare il 68enne, ma le manovre non hanno avuto esito. Il decesso è stato constatato direttamente sul luogo del malore.

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Strada chiusa per consentire le operazioni

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno chiuso temporaneamente via Buozzi al traffico per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e senza intralci. Terminate le procedure, la circolazione è stata ripristinata.

Le cause: si ipotizza un infarto

Le cause del malore non sono state ancora accertate ufficialmente. L’ipotesi dell’infarto resta, al momento, la più accreditata, in base a quanto emerso dai primi accertamenti sul posto.

Arresto cardiaco: cosa fare in attesa dei soccorsi

Di fronte a una persona che crolla improvvisamente a terra e non risponde, i primi minuti sono decisivi. Le indicazioni generali sono:

  • chiamare subito il 118, fornendo con precisione l’indirizzo;
  • iniziare il massaggio cardiaco se la persona non respira, comprimendo il centro del torace in modo continuo e ritmico;
  • usare un defibrillatore (DAE), se disponibile nelle vicinanze: i dispositivi guidano passo dopo passo con istruzioni vocali;
  • non interrompere le manovre fino all’arrivo dei soccorritori.
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