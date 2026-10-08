Cronaca

Incidente sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli: tre feriti lievi

Incidente sulla A2 del Mediterraneo tra Battipaglia ed Eboli: scontro tra camion e auto, tre feriti lievi trasportati in ospedale. Dinamica al vaglio

Di:
Antonio Elia
Incidente sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli: tre feriti lievi

Questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, si è verificato un incidente stradale tra un camion e un’automobile nel tratto compreso tra Battipaglia, Eboli e Montecorvino Pugliano. La Centrale Operativa del 118 di Salerno ha prontamente attivato i soccorsi inviando sul posto due ambulanze: un mezzo della Pubblica Assistenza VOPI di Pontecagnano e uno della Croce Bianca di Battipaglia.

Condizioni dei feriti e trasporto in ospedale

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tutte viaggianti a bordo dell’autovettura. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, immobilizzando i feriti che lamentavano in particolare dolori al collo, alla spalla e nella zona cervicale. Successivamente sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli per i necessari accertamenti medici.

Leggi anche:

Pineta Battipaglia Eboli Capaccio: Codacons chiede parco naturale
Eboli, controlli della Municipale: chiusa casa di riposo ed erba sequestrata
Sassano: incidente sul lavoro nell’avellinese, muore 56enne

Cause e rilievi in corso sull’autostrada

Le cause che hanno determinato la collisione tra i due veicoli e l’esatta dinamica dell’accaduto restano al momento da chiarire. Le autorità competenti sono impegnate nei rilievi necessari per ricostruire la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità nella circolazione autostradale.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.