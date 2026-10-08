Incidente sulla A2 tra Battipaglia ed Eboli: tre feriti lievi

Questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, si è verificato un incidente stradale tra un camion e un’automobile nel tratto compreso tra Battipaglia, Eboli e Montecorvino Pugliano. La Centrale Operativa del 118 di Salerno ha prontamente attivato i soccorsi inviando sul posto due ambulanze: un mezzo della Pubblica Assistenza VOPI di Pontecagnano e uno della Croce Bianca di Battipaglia.

Condizioni dei feriti e trasporto in ospedale

Nell’impatto sono rimaste ferite tre persone, tutte viaggianti a bordo dell’autovettura. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, immobilizzando i feriti che lamentavano in particolare dolori al collo, alla spalla e nella zona cervicale. Successivamente sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Eboli per i necessari accertamenti medici.

Cause e rilievi in corso sull’autostrada

Le cause che hanno determinato la collisione tra i due veicoli e l’esatta dinamica dell’accaduto restano al momento da chiarire. Le autorità competenti sono impegnate nei rilievi necessari per ricostruire la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità nella circolazione autostradale.