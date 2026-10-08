Eboli, controlli della Municipale: chiusa casa di riposo ed erba sequestrata

Un controllo congiunto tra la Polizia Municipale e i carabinieri del Nas ha portato alla sospensione dell’attività di una struttura destinata ad accogliere anziani nel centro storico di Eboli. Durante l’ispezione gli agenti hanno riscontrato diverse criticità igienico-sanitarie, tra cui servizi non adeguatamente puliti e il mancato rispetto di alcune prescrizioni previste dalla normativa vigente. La struttura rimarrà chiusa fino al completo ripristino delle condizioni richieste. Gli atti sono stati trasmessi agli uffici competenti e saranno ora al vaglio della Procura di Salerno.

Blitz antidroga nelle campagne di Campolongo

Sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia Municipale hanno portato a termine un blitz all’interno di un casolare abbandonato nelle campagne di Campolongo. L’operazione, coordinata dal comandante Daniele De Sanctis e preceduta da un’attenta attività di osservazione e appostamento, ha consentito il ritrovamento e il sequestro di diverse dosi di droga già confezionate e pronte per la vendita.

I due interventi si inseriscono nel quadro delle attività continuative di controllo del territorio, tese a garantire la sicurezza, la legalità e la tutela della salute pubblica.