Blitz antidroga a Eboli: la Polizia Municipale smantella fortino della droga a Campolongo

La Polizia Municipale di Eboli ha portato a termine un’operazione antidroga nelle campagne di Campolongo, smantellando un punto strategico per lo spaccio di sostanze stupefacenti nella Piana del Sele. L’intervento si è svolto all’interno di un casolare diroccato e apparentemente abbandonato, che era stato trasformato in una centrale operativa blindata e protetta da una spessa porta in ferro per ostacolare i controlli delle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata a seguito di prolungati servizi di osservazione, appostamento e monitoraggio discreto, pianificati e coordinati dal Comandante della Polizia Locale, Daniele De Sanctis.

L’irruzione nel casolare e il sequestro delle dosi

Durante la fase esecutiva del blitz, gli agenti della Polizia Municipale sono riusciti a penetrare nella struttura fortificata, dove era attiva una fiorente rete di spaccio gestita da cittadini stranieri. L’ispezione approfondita dei locali ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro diverse dosi di droga, già suddivise, confezionate e pronte per essere immesse sul mercato illecito locale.

L’utilizzo di un immobile isolato nella zona rurale di Campolongo rappresentava un espediente per sottrarsi alla vista della cittadinanza e alle pattuglie, garantendo al contempo un punto d’appoggio logistico per la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Presidio della Piana del Sele e contrasto al degrado rurale

Il blitz condotto a Campolongo si inserisce in un piano più ampio di interventi coordinati sul territorio ebolitano, volti al contrasto del degrado urbano, della criminalità nelle aree agricole e dello spaccio di stupefacenti. Le attività di pattugliamento continuo mirano a ripristinare le condizioni di legalità e sicurezza pubblica in un’area periferica strategica della provincia di Salerno, confermando la presenza costante delle istituzioni e della Polizia Locale a tutela della comunità.