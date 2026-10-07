Cronaca

Operazione antidroga a Salerno: 30enne in scooter fermato con cocaina, eroina e contanti

Operazione antidroga della Sezione Falchi a Salerno: fermato in Via dei Mille un 30enne con 44 dosi di cocaina, 17 di eroina e contanti. È ai domiciliari

Di:
Carmela Di Marco
Operazione antidroga a Salerno: 30enne in scooter fermato con cocaina, eroina e contanti

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto un trentenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio in città.

Il controllo della Sezione Falchi in Via dei Mille

L’operazione è scattata in Via dei Mille, una delle arterie cittadine costantemente monitorate dalla Polizia di Stato. Il trentenne, alla guida di uno scooter, è stato individuato dagli agenti della Sezione Falchi. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha tentato una rapida manovra diversiva per eludere il controllo, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

Leggi anche:

Blitz antidroga a Eboli: la Polizia Municipale smantella fortino della droga a Campolongo
Salerno accoglie Abijal: in Italia per curare una grave scoliosi
Ciak finale per Vincenzo Malinconico 3: la produzione ringrazia Salerno

Il sequestro della droga e del denaro contante

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

  • 44 involucri di cocaina;
  • 17 involucri di eroina;
  • 550,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

Ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

Al termine degli adempimenti burocratici di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, il trentenne è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.