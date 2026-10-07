Operazione antidroga a Salerno: 30enne in scooter fermato con cocaina, eroina e contanti

La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto un trentenne del posto, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, rientra nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio in città.

Il controllo della Sezione Falchi in Via dei Mille

L’operazione è scattata in Via dei Mille, una delle arterie cittadine costantemente monitorate dalla Polizia di Stato. Il trentenne, alla guida di uno scooter, è stato individuato dagli agenti della Sezione Falchi. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha tentato una rapida manovra diversiva per eludere il controllo, ma è stato prontamente bloccato dai poliziotti.

Il sequestro della droga e del denaro contante

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha confermato i sospetti degli investigatori. All’interno del mezzo sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro:

44 involucri di cocaina;

di cocaina; 17 involucri di eroina;

di eroina; 550,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti probabile provento dell’attività illecita.

Ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida

Al termine degli adempimenti burocratici di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno, il trentenne è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.