Ciak finale per Vincenzo Malinconico 3: la produzione ringrazia Salerno

Si chiudono ufficialmente i battenti sul set campano della nota serie televisiva targata Rai. La produzione Viola Film ha infatti annunciato la conclusione delle riprese della terza stagione di “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso”, la fortunata fiction basata sui romanzi di Diego De Silva e interpretata da Massimiliano Gallo. Un traguardo celebrato con una lettera aperta di ringraziamento rivolta all’intera cittadinanza, all’amministrazione comunale e alle maestranze locali che hanno supportato mesi di intenso lavoro sul territorio.

Clima di festa e ringraziamenti istituzionali

Dopo settimane di ciak tra le strade cittadine, il set ha spento le telecamere lasciando spazio alla gratitudine verso chi ha reso possibile la complessa macchina organizzativa. Il plauso della produzione si è diretto in primo luogo verso le istituzioni locali, sottolineando la sinergia creata con il tessuto amministrativo.

“Il nostro ringraziamento va al Sindaco Vincenzo De Luca e a tutta l’Amministrazione Comunale di Salerno, che desideriamo ringraziare nella sua interezza per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione dimostrate nei confronti della produzione.”

Un riconoscimento particolare è stato attribuito agli uffici operativi che hanno gestito la complessa logistica quotidiana, dai permessi alla viabilità.

“Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Stampa, all’Ufficio Affari Generali e al Comando della Polizia Municipale, che sono stati per noi punti di riferimento preziosi durante le riprese, mettendo a disposizione competenza, professionalità e grande disponibilità.”

La pazienza dei cittadini e il valore del territorio

Girare una fiction di grande portata in spazi urbani vivi comporta inevitabilmente modifiche alla circolazione, limitazioni nei parcheggi e la presenza costante di mezzi tecnici. Aspetti complessi che la produzione ha voluto riconoscere apertamente, lodando lo spirito di accoglienza dei residenti.

“Sappiamo bene che girare una fiction in una città significa inevitabilmente creare qualche disagio: i camion e i mezzi tecnici sulle strade, le modifiche alla viabilità, i blocchi temporanei, l’occupazione di spazi e parcheggi e, più in generale, l’utilizzo del suolo pubblico.”

Da qui il tributo più profondo rivolto direttamente alla comunità salernitana, capace di tollerare i cambiamenti temporanei della propria quotidianità per amore dell’arte e della promozione del territorio.

“Vogliamo ringraziare i salernitani anche per la pazienza, la comprensione e la disponibilità che ci hanno dimostrato. Sappiamo che, per realizzare una fiction, chiediamo alla città di modificare le proprie abitudini e i propri spazi: per questo la collaborazione e la tolleranza che abbiamo ricevuto hanno per noi un valore ancora maggiore.”

La rete di supporto locale e l’indotto

Il successo di una produzione audiovisiva complessa non vive solo di autorizzazioni comunali, ma si regge su una fitta rete di maestranze, artigiani e aziende del territorio. La nota ufficiale di Viola Film evidenzia il contributo fondamentale offerto dalle realtà operative locali che hanno affiancato la troupe per tutta la durata delle lavorazioni.

“Un sentito ringraziamento va inoltre a tutti i fornitori, gli artigiani, i professionisti e gli operatori locali che hanno collaborato con la produzione, mettendo a disposizione professionalità, competenza e conoscenza del territorio. Un grazie particolare va anche a Salerno Pulita e Salerno Mobilità, per la preziosa collaborazione e per il supporto garantito durante le riprese.”

Con l’addio temporaneo del set, cresce adesso l’attesa del pubblico per la messa in onda su Rai Uno delle nuove e ironiche vicende legali e personali dell’avvocato Malinconico, pronto a tornare sul piccolo schermo portando ancora una volta le bellezze di Salerno nelle case di milioni di telespettatori.