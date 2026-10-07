Salerno, furto in negozio: individuato e denunciato dalla polizia

Una segnalazione tempestiva al numero di emergenza ha permesso agli agenti della Polizia di Stato di sventare le conseguenze di un episodio criminoso nel cuore di Salerno. Nella serata del 5 settembre, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno è intervenuto d’urgenza presso un esercizio commerciale del centro cittadino, dove era stato appena segnalato un furto all’interno dei locali.

La ricostruzione dei fatti e il controllo delle telecamere

Secondo i primi riscontri investigativi effettuati sul posto, un individuo si era introdotto furtivamente nell’attività commerciale riuscendo a impossessarsi di una sigaretta elettronica completa di liquido aromatico. Grazie alla rapidità della segnalazione, gli operatori delle Volanti hanno immediatamente avviato gli accertamenti e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, elementi rivelatisi determinanti per tracciare i movimenti del sospettato.

Il rintraccio del presunto autore e la restituzione della refurtiva

L’attività di perlustrazione immediata nell’area circostante ha dato esito positivo in tempi brevissimi. Gli agenti sono riusciti a individuare e rintracciare il presunto autore ancora nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale preso di mira. Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso della merce trafugata pochi minuti prima. Gli operatori hanno provveduto al recupero integrale degli articoli e alla loro restituzione all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.