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Gianni Albano è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Salerno: arriva da Cosenza

Il Vice Questore Gianni Albano, 42 anni, guida la Squadra Mobile di Salerno al posto di Elvio Barbati. Ecco il suo percorso e la sua esperienza investigativa.

Di:
Ernesto Rocco
Gianni Albano è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Salerno: arriva da Cosenza

Quarantadue anni, originario di Lecce, Albano è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un master di secondo livello in scienze della sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma. Arriva a Salerno dalla Squadra Mobile di Cosenza, dove ha operato fino al nuovo incarico.

Il suo profilo è quello di un investigatore con un’esperienza consolidata, maturata soprattutto nel contrasto alla criminalità organizzata e arricchita da numerose attività di polizia giudiziaria.

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Il percorso in Polizia: dal Nord Italia al Sud

Nominato Commissario nel 2009, Albano è stato assegnato alla Polizia Stradale di Alessandria con l’incarico di Vice Dirigente. Ha poi guidato il Commissariato distaccato di Pubblica Sicurezza di Pisticci e, successivamente, il Commissariato di Ostuni.

Rientrato alla Questura di Matera, ha assunto la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Dopo un anno ha intrapreso il percorso investigativo, che lo ha portato a dirigere le Squadre Mobili di Vibo Valentia, Bari, Matera e infine Cosenza.

Il benvenuto della Questura di Salerno

Il Questore e i colleghi della Questura di Salerno hanno augurato al dottor Albano buon lavoro nel nuovo incarico, alla guida di uno degli uffici investigativi più impegnati sul territorio.

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