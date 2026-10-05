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Protezione Civile, il 14 ottobre “S-Quadra Sele 2026” in quattro comuni del Salernitano

Il 14 ottobre simulazioni sul rischio sismico a Campagna, Eboli, Serre e Postiglione. Il programma della Settimana della Protezione Civile in Campania.

Di:
Ernesto Rocco
Protezione Civile, Teggiano

Il 14 ottobre la provincia di Salerno ospita “S-Quadra Sele 2026”, con simulazioni e iniziative sul rischio sismico a Campagna, Eboli, Serre e Postiglione. L’appuntamento rientra nella Settimana nazionale della Protezione Civile, che in Campania va da giovedì 8 a lunedì 19 ottobre, per dodici giorni di attività in tutte le province. Il messaggio scelto dalla Regione è “Più consapevoli oggi, più protetti domani”.

S-Quadra Sele 2026: il 14 ottobre simulazioni sul rischio sismico

Il 14 ottobre quattro comuni del Salernitano diventano il palcoscenico di simulazioni e iniziative dedicate al rischio sismico: Campagna, Eboli, Serre e Postiglione. Le attività sono aperte alla popolazione e rientrano nel programma organizzato dall’Assessorato Protezione civile della Regione Campania, attraverso il proprio Settore e le strutture operative, d’intesa con le Prefetture.

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L’obiettivo è far conoscere ai cittadini i rischi del territorio e i comportamenti corretti da adottare, in linea con le finalità della Settimana: diffondere la cultura di Protezione Civile e favorire misure di autoprotezione.

Formazione e coordinamento: il ruolo di amministratori e volontari

Alle iniziative per la popolazione si affiancano attività dedicate alle scuole e momenti di formazione per amministratori, operatori e volontari. Lo scopo è rafforzare il coordinamento e la capacità di risposta alle emergenze, un aspetto centrale anche per le esercitazioni in programma sui territori.

Le parole dell’assessora Zabatta

L’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, sottolinea il valore della conoscenza:

“La conoscenza dei rischi è il primo passo per prevenirne e ridurne le conseguenze”.

E aggiunge:

“Con questo programma vogliamo offrire ai cittadini strumenti concreti per proteggere sé stessi e gli altri, coinvolgendo in particolare le nuove generazioni. In Campania la Settimana si estende a dodici giorni per dare spazio alla formazione, alle esercitazioni e all’incontro con le comunità. Le giornate di Terzigno traducono questi obiettivi in un’esperienza diretta coniugando gli obiettivi propri di protezione civile con quelli del valore della natura e del rispetto dell’ambiente, del patrimonio boschivo e della biodiversità: conoscere il bosco, capire come tutelarlo, comprendere l’importanza delle aree verdi. La partecipazione di ciascuno contribuisce alla sicurezza di tutti”.

Terzigno, 10 e 11 ottobre: escursioni gratuite sul Vesuvio

Fuori dalla provincia di Salerno, l’appuntamento più ampio è nella pineta di Terzigno, dove sabato 10 e domenica 11 ottobre si svolge “Sulle orme della Fenice: dalle fiamme del 2025 alla rinascita del bosco”, dedicata alla prevenzione degli incendi boschivi.

I cittadini possono partecipare a percorsi di trekking naturalistico-divulgativi gratuiti con le guide del Parco Nazionale del Vesuvio e visitare il campo base di Protezione Civile, in via Vecchia Campitelli, accanto al campo sportivo. L’accesso è libero dalle 9.30 alle 18 in entrambe le giornate.

Gli itinerari previsti sono due:

  • difficoltà bassa, verso il Vallone del Fico, di circa due ore;
  • difficoltà media, verso il Rifugio Imbò e la Valle dell’Inferno, di circa quattro ore.

Per ogni turno sono previsti, a seguire, la visita al campo base e il pranzo. Domenica 11 ottobre, dalle 10.30, c’è anche un percorso riservato alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, lungo un tratto del sentiero 11.

Tutte le escursioni partono dalla pineta di Terzigno e richiedono la prenotazione al numero verde della Sala Operativa Regionale Unificata 800.23.25.25.

Il programma di Terzigno si apre l’8 e il 9 ottobre con escursioni didattiche per le scuole e visite al campo base aperte a tutti dalle 9.30 alle 13.

Gli altri appuntamenti in Campania

Completano il calendario regionale:

  • 13 ottobre: esercitazione “Avellino Si-Cura”, al campo base di piazza Macello;
  • 17 ottobre: “Cucine in campo”, al presidio regionale di San Marco Evangelista, con partecipazione gratuita e pranzo;
  • 19 ottobre: scenari operativi e divulgativi di “Quadrante Sannita 2026”, a San Leucio del Sannio, Arpaise, Apollosa e Ceppaloni.

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