Salerno, lite tra dipendenti in via Roma: il titolare chiarisce i fatti

Momenti di tensione nella serata di sabato 3 ottobre a Salerno, dove una lite tra dipendenti è scoppiata in un locale di via Roma. Un uomo è stato trasportato in ospedale. Sono arrivati però i chiarimenti del proprietario, secondo cui si sarebbe trattato di una banale discussione dovuta allo stress.

Lite in cucina in via Roma: un ferito in ospedale

Il diverbio tra due lavoratori impiegati nella cucina dello stesso esercizio si è trasformato in uno scontro fisico. Uno dei due ha riportato lesioni tali da richiedere il trasferimento urgente in ospedale. Stando alle prime informazioni, alla base della lite ci sarebbe stato un contrasto nato per ragioni di poco conto.

A segnalare quanto stava accadendo è stato un cliente, consentendo l’intervento dei Carabinieri e di due ambulanze del 118.

Indagini dei Carabinieri della Compagnia di Salerno

L’arrivo dei soccorritori e dei militari ha generato preoccupazione tra le persone presenti nel locale e tra i passanti. Sul caso lavorano i Carabinieri della Compagnia di Salerno, coordinati dal capitano Angeletti. I militari hanno già ascoltato alcune persone e stanno effettuando ulteriori verifiche per ricostruire con precisione l’accaduto e individuare eventuali responsabilità. Nelle ore immediatamente successive al litigio si era parlato anche della presenza di un coltello.

La versione del proprietario: «Una banale discussione dovuta allo stress»

Nelle ultime ore il proprietario del locale ha pubblicato sui social un video per fare chiarezza.

Secondo il suo racconto, si sarebbe trattato di una banale discussione tra dipendenti, dovuta a un periodo di stress, degenerata in una piccola colluttazione che ha causato il ferimento di uno dei due. Durante il litigio, infatti, quest’ultimo sarebbe caduto battendo la testa contro l’angolo di un muro.