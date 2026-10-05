Voli da Napoli a Salerno a novembre: cosa cambia con la chiusura di Capodichino

Per l’intero mese di novembre lo scalo di Napoli-Capodichino resterà chiuso per i lavori di riqualificazione della pista. Gran parte dei voli sarà dirottata sull’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, che diventerà per trenta giorni un riferimento per l’intera Campania.

Lo stop rientra nella strategia di sviluppo di un unico sistema aeroportuale regionale gestito da Gesac, in cui Napoli e Salerno sono sempre più considerati scali complementari.

Le destinazioni operate da Salerno a novembre

Il programma del mese comprende diverse rotte europee e internazionali. Dal Costa d’Amalfi e del Cilento sono previsti collegamenti con:

Amsterdam , con Transavia;

, con Transavia; Barcellona , con Vueling;

, con Vueling; Casablanca , con Air Arabia;

, con Air Arabia; Dubai , con flydubai;

, con flydubai; Düsseldorf e Stoccarda , con Eurowings;

, con Eurowings; Lussemburgo , con Luxair;

, con Luxair; Madrid , con Iberia;

, con Iberia; Milano Linate , con Ita Airways;

, con Ita Airways; Milano Malpensa , con easyJet;

, con easyJet; Parigi Orly , con Transavia France;

, con Transavia France; Sharm el-Sheikh, con Neos.

A queste tratte si aggiungono i collegamenti già operati dallo scalo salernitano, a cominciare da quelli di Aeroitalia e Ryanair.

Biglietto già acquistato: la partenza da Napoli potrebbe diventare Salerno

La novità più rilevante per i viaggiatori è di ordine pratico: chi ha già acquistato un biglietto con partenza da Napoli nel mese di novembre potrebbe ritrovarsi a dover partire da Salerno. Conviene dunque verificare con la compagnia aerea l’aeroporto effettivo di imbarco.

Ita Airways ha comunicato ufficialmente che i voli Napoli-Milano Linate saranno operati da Salerno, mentre i collegamenti per Roma Fiumicino saranno sostituiti da un servizio bus. Anche flydubai ha previsto il trasferimento automatico a Salerno dei passeggeri con prenotazioni originariamente effettuate su Napoli.

Dubai, il collegamento diretto più significativo

È proprio la rotta per Dubai a misurare la portata dell’operazione. Dal 1° al 30 novembre flydubai collegherà ogni giorno Dubai International con Salerno, con questi orari:

andata: partenza da Dubai alle 7.25, arrivo a Salerno alle 11.10;

partenza da Dubai alle 7.25, arrivo a Salerno alle 11.10; ritorno: partenza da Salerno alle 12.10, arrivo a Dubai alle 20.40.

Per trenta giorni il Costa d’Amalfi diventa quindi una porta diretta verso gli Emirati. Attraverso l’hub emiratino e il codeshare con Emirates, il collegamento consente inoltre di raggiungere numerose destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente, mercati finora associati soprattutto a Capodichino.

Il nome di flydubai è tornato nelle cronache internazionali negli ultimi giorni. Il 30 settembre, su un volo da Dubai a Tel Aviv, è stato lanciato un segnale d’emergenza dopo una colluttazione in cabina di pilotaggio: il copilota avrebbe aggredito il comandante e l’aereo è stato dirottato a Tabuk, in Arabia Saudita. Le autorità emiratine hanno aperto un’indagine. L’episodio riguarda un altro volo e un’altra rotta, e non ha legami con i collegamenti programmati su Salerno.

Casablanca: il Marocco a portata di Cilento

Tra le novità del mese c’è anche il collegamento con Casablanca. Air Arabia Maroc compare nel programma di novembre dello scalo salernitano, con diverse frequenze nel corso del mese. Insieme a Dubai, la rotta amplia la dimensione internazionale dell’aeroporto, portandolo oltre il tradizionale bacino europeo.

Per chi vive tra Salerno, Cilento e Costiera, raggiungere Casablanca non richiede più necessariamente di passare per Napoli: per novembre la porta è direttamente a “Qsr”.

Il riepilogo dei voli trasferiti o programmati a Salerno

Il traffico trasferito o programmato per effetto della chiusura di Capodichino comprende:

easyJet su Milano Malpensa;

Eurowings su Düsseldorf e Stoccarda;

flydubai su Dubai;

Iberia su Madrid;

Ita Airways su Milano Linate;

Luxair su Lussemburgo;

Neos su Sharm el-Sheikh;

Transavia su Amsterdam;

Transavia France su Parigi Orly;

Vueling su Barcellona.

Una prova per lo scalo salernitano

Per il Costa d’Amalfi, dunque, novembre non sarà soltanto un mese di supplenza: sarà una vera prova sulle piste, utile a misurare la capacità dello scalo di sostenere un traffico molto più ampio del consueto.