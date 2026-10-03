Cronaca

Salerno, lite in via Roma: spunta un coltello e interviene il 118

Attimi di tensione in via Roma a Salerno: lite tra due persone in un'attività commerciale finisce con un ferito di striscio da arma da taglio. Indagano i carabinieri.

Di:
Ernesto Rocco
Salerno, lite in via Roma: spunta un coltello e interviene il 118

Attimi di tensione in pieno centro a Salerno, dove una lite scoppiata nei pressi di una attività commerciale in via Roma è degenerata in serata, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei sanitari.

La dinamica dell’accaduto in via Roma

Il episodio si è verificato in una delle zone più frequentate della città, particolarmente animata nel corso della serata per via della movida. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la discussione sarebbe nata per futili motivi tra due persone all’interno del locale, verosimilmente due dipendenti.

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Il confronto verbale è rapidamente degenerato fino a trasformarsi in uno scontro fisico. Durante la colluttazione sarebbe spuntato un coltello, che ha raggiunto di striscio uno dei due protagonisti della vicenda.

L’intervento dei carabinieri e del 118

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari della Compagnia di Salerno, guidati dal capitano Riccardo Angeletti, insieme al personale sanitario del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure mediche alla persona ferita, le cui condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Gli uomini dell’Arma hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti. L’esercizio commerciale è stato temporaneamente chiuso per consentire lo svolgimento dei rilievi e delle verifiche di rito da parte degli inquirenti.

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