Cronaca

Salerno, stretta sui controlli nei luoghi della movida: oltre 300 persone identificate nel fine settimana

Intensificati i controlli della Polizia nei luoghi della movida a Salerno: oltre 300 identificati, sanzioni al Codice della Strada e un gestore denunciato.

Di:
Ernesto Rocco
Polizia

Nel corso dell’ultimo fine settimana, le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di prevenzione e vigilanza nelle aree della provincia di Salerno maggiormente frequentate dai giovani, in attuazione delle disposizioni del Questore e d’intesa con il Prefetto a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione interforze ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali attraverso pattugliamenti appiedati e verifiche mirate nei pressi dei principali esercizi pubblici.  

Il bilancio delle attività e i controlli su strada

Il piano di controllo straordinario ha permesso di identificare complessivamente oltre 300 persone, di cui 95 minori, e di sottoporre a verifica più di 100 veicoli. La presenza coordinata sul territorio ha consentito di presidiare efficacemente i punti di aggregazione giovanile, prevenendo criticità e garantendo la sicurezza urbana.  

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Nel corso delle verifiche condotte nei pressi dei locali pubblici, il personale della Polizia Locale ha elevato 31 sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada, puntando a contrastare la guida pericolosa e a tutelare la circolazione stradale nelle fasce orarie a maggiore affluenza.  

Sanzioni per somministrazione di alcol ai minori

Le verifiche amministrative si sono concentrate anche sul rispetto delle normative a tutela dei minori. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Salerno hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento è scattato per l’ipotesi di somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici anni.  

L’intera operazione si è svolta regolarmente, senza registrare particolari turbative per l’ordine pubblico. Dalla Questura fanno sapere che i controlli mirati proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo costante di assicurare una fruizione sicura dei luoghi di aggregazione e la vivibilità dei centri urbani.  

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