Operazione antidroga dei Carabinieri a Salerno: due arresti in quarantotto ore

Negli ultimi giorni i servizi di controllo del territorio disposti dai Carabinieri a Salerno hanno portato a due distinti arresti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Le attività operative, condotte tra il 2 e il 3 ottobre, hanno permesso di intercettare e sequestrare dosi di cocaina e crack destinate verosimilmente alle piazze di spaccio cittadine, oltre a una somma di denaro contante ritenuta provento dell’attività illecita.

I dettagli del primo intervento nel capoluogo

Il primo episodio risale al 2 ottobre, quando i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Salerno hanno fermato un uomo di 53 anni residente in zona. A seguito di una perquisizione mirata, le forze dell’ordine hanno rinvenuto nella disponibilità dell’indagato venti involucri contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo di circa nove grammi. La sostanza era già pronta per la cessione al dettaglio. Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La seconda operazione del nucleo operativo e radiomobile

La sequenza dei controlli è proseguita nel pomeriggio del 3 ottobre. In questo secondo intervento, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della medesima Compagnia hanno tratto in arresto una donna di 39 anni, anch’ella del posto. Durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno sequestrato sette involucri contenenti altra sostanza stupefacente del tipo crack di varia grammatura. Oltre allo stupefacente, gli operatori hanno rinvenuto la somma contante di 170 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e considerata il probabile guadagno dell’attività di spaccio.

L’impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio

Gli arresti eseguiti nel capoluogo di provincia si inseriscono in una più ampia strategia di monitoraggio e prevenzione disposta dall’Arma dei Carabinieri per contrastare il traffico e lo smercio di stupefacenti nelle aree urbane più sensibili. L’intensificazione dei controlli punta a colpire la filiera dello spaccio al dettaglio, garantendo una risposta tempestiva alla domanda di sicurezza che arriva dai quartieri e tutelando la vivibilità urbana attraverso interventi mirati sul campo.