Cronaca

Accoltellamento a Salerno, il 57enne fermato respinge le accuse: oggi davanti al GIP

Ragazza accoltellata a Salerno: Costantino Puopolo nega le accuse prima dell'udienza di convalida a Benevento. Sviluppi e indagini.

Di:
Federica Inverso
Accoltellamento a Salerno, il 57enne fermato respinge le accuse: oggi davanti al GIP

Si è dichiarato innocente Costantino Puopolo, il 57enne di Ariano Irpino fermato con l’accusa di tentato omicidio per l’aggressione ai danni di una ragazza di 23 anni, accoltellata alla nuca lo scorso 23 settembre nel centro storico di Salerno.

Nella mattinata odierna l’uomo è atteso davanti al GIP del Tribunale di Benevento, Roberto Nuzzo, per l’udienza di convalida del fermo e per il contestuale interrogatorio di garanzia. Assistito dall’avvocato Domenico Carchia, Puopolo ha respinto ogni addebito nel corso del breve colloquio avuto con il proprio legale dopo essere stato accompagnato negli uffici del commissariato di Ariano Irpino.

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Le indagini della Squadra Mobile e la ricostruzione del movente

La posizione dell’uomo è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, mentre gli investigatori proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire, in particolare, il possibile movente del gesto.

A portare al fermo sono stati i decisivi sviluppi dell’indagine condotta dalla Squadra Mobile di Salerno e coordinata dalla Procura della Repubblica, avviata anche a seguito della diffusione dei fotogrammi che ritraevano il presunto aggressore. Nell’ambito dell’attività investigativa, gli agenti hanno inoltre eseguito una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato per raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

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