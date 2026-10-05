Nasce il Sindacato degli Acconciatori FeNAILP Salerno: guida e obiettivi

Nasce ufficialmente nella provincia di Salerno il nuovo Sindacato degli Acconciatori, costituito nell’ambito della FeNAILP per offrire una rappresentanza stabile e strutturata agli operatori del comparto. L’organismo punta a fronteggiare le principali criticità economiche e normative del settore, dalla pressione fiscale all’abusivismo, inaugurando una stagione di confronto diretto con le istituzioni locali.

Un nuovo punto di riferimento per gli acconciatori salernitani

La nascita della nuova sigla risponde all’esigenza di aggregare i professionisti della bellezza per dare voce a un tessuto economico composto prevalentemente da piccole imprese e artigiani. Nel corso dell’incontro costitutivo è stato eletto all’unanimità il primo consiglio direttivo, guidato dal giovane acconciatore salernitano Rocco Casola in qualità di presidente. Al suo fianco opereranno Kikko Fortunato nel ruolo di vicepresidente e Gianluca Costantino come tesoriere, quest’ultimo chiamato a coordinare le attività grazie alla sua consolidata esperienza nel settore.

Il direttivo risulta inoltre composto dai consiglieri Maria Santonicola (Nocera Inferiore), Carmine Sorvillo (Eboli), Dino Della Monica (Salerno), Fabio Casola (Salerno), Antonio Di Siervo (Centola), Pierluigi Nicoletti (Sapri), Mario Muscari (Salerno), Cipriano Cioffi (San Cipriano Picentino) e Francesca Mele (Salerno).

Le priorità del sindacato tra tutela e formazione

Tra i temi centrali dell’agenda del nuovo sindacato figurano la gestione dei costi operativi, il contrasto al lavoro irregolare e all’abusivismo, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la promozione del ricambio generazionale. L’obiettivo primario è tradurre le difficoltà quotidiane degli operatori in proposte concrete attraverso un dialogo costante con gli enti competenti.

«La nascita del Sindacato degli Acconciatori rappresenta un momento importante per tutta la categoria. Abbiamo scelto di unirci perché crediamo che una rappresentanza forte nasca innanzitutto dall’ascolto. Vogliamo una struttura aperta, concreta e vicina alle esigenze quotidiane di chi lavora nel settore, mettendo al centro professionalità, formazione, innovazione e tutela delle imprese», sottolinea il presidente Rocco Casola.

Per il vicepresidente Kikko Fortunato, «è fondamentale creare un collegamento costante tra gli operatori e la struttura provinciale della FeNAILP, così da affrontare le problematiche attraverso il confronto e la partecipazione». Il tesoriere Gianluca Costantino pone l’accento sulla continuità generazionale: «Chi da anni svolge questa professione ha un patrimonio di conoscenze che deve essere valorizzato e messo a disposizione delle nuove generazioni».

Prossimi passi e futuro ampliamento nel settore bellezza

Il piano d’azione prevede l’avvio di incontri periodici con gli iscritti, percorsi di aggiornamento professionale, servizi di consulenza fiscale e iniziative dedicate ai giovani che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. Le attività mirano a strutturare una rete di protezione e crescita per gli artigiani del territorio.

L’iniziativa della FeNAILP Provincia di Salerno non si ferma tuttavia alla categoria degli acconciatori. Nelle prossime settimane è infatti prevista la costituzione del gruppo FeNAILP Estetica, un ulteriore tassello finalizzato ad ampliare la tutela all’intero comparto dei servizi alla persona.

«Con il Sindacato degli Acconciatori e, a breve, con FeNAILP Estetica rafforziamo la nostra presenza accanto alle piccole imprese e agli artigiani, creando nuovi spazi di confronto, assistenza e rappresentanza», evidenzia la FeNAILP Provincia di Salerno.