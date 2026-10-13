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Sanità nel Vallo di Diano: quattro nuovi oncologi all’ospedale di Polla

L'ASL Salerno rafforza l'Oncologia del "Luigi Curto" di Polla con quattro nuovi medici: il primo servizio al via il 1° novembre per supportare 400 pazienti

Di:
Erminio Cioffi
Sanità nel Vallo di Diano: quattro nuovi oncologi all’ospedale di Polla

Il reparto di Oncologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla si rafforza con l’arrivo di quattro nuovi medici oncologi, assunti dall’ASL Salerno tramite concorso pubblico. Si tratta di un potenziamento di primaria importanza per una struttura che costituisce un presidio di riferimento per l’intero territorio, all’interno della quale vengono seguiti quotidianamente circa 400 pazienti — di cui 150 provenienti dal Golfo di Policastro — per un totale di circa 3.000 visite all’anno.

La tabella di marcia dei nuovi innesti nel presidio ospedaliero

La prima dei quattro nuovi oncologi entrerà ufficialmente in servizio il prossimo 1° novembre. Gli altri tre professionisti prenderanno servizio successivamente, completando così il nuovo organico. L’inserimento delle nuove figure permetterà di rafforzare l’attività assistenziale e di garantire una presenza medica più capillare e continua all’interno del reparto.

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Risposte concrete e tutela del diritto alla salute nel Vallo di Diano

L’immissione in ruolo dei quattro medici rappresenta un segnale significativo per la sanità del Vallo di Diano e delle aree limitrofe, chiamate a rispondere a una domanda assistenziale particolarmente elevata. Questo consolidamento punta a confermare l’Oncologia del “Curto” di Polla come punto di riferimento essenziale per i pazienti oncologici locali, riducendo per quanto possibile la necessità di spostamenti e viaggi della speranza verso strutture sanitarie di altre regioni o distretti.

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