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Sanità Salerno: al via la sinergia con l’Ateneo Federico II

I medici specializzandi della Federico II entrano nella rete assistenziale dell'ASL Salerno tra sanità territoriale, digitale e telemedicina

Di:
Ernesto Rocco
Sanità Salerno: al via la sinergia con l’Ateneo Federico II

La rete assistenziale dell’ASL Salerno potenzia la propria offerta sul territorio grazie all’intesa con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Con l’ingresso operativo dei medici in formazione specialistica, prende il via una collaborazione strutturata pensata per consolidare i servizi di prossimità e supportare l’assistenza sociosanitaria della provincia. I giovani camici bianchi affiancheranno il personale sanitario nelle strutture di assistenza primaria e nella gestione delle nuove tecnologie per la salute, offrendo risposte concrete alle esigenze della popolazione locale, in particolare dei soggetti fragili e dei pazienti affetti da patologie croniche.

Un nuovo modello tra prevenzione e assistenza territoriale

L’inserimento degli specializzandi rientra in un progetto ad ampio raggio promosso dal direttore generale dell’ASL Salerno, Gennaro Sosto, insieme a Francesco Cacciatore, direttore della scuola di specializzazione in Medicina di comunità dell’Ateneo federiciano, e ad Antonio Coppola, responsabile della Governance dei processi di telemedicina e intelligenza artificiale. L’obiettivo primario è la costruzione di un sistema integrato in cui l’attività diagnostico-assistenziale non si concentra unicamente all’interno delle strutture ospedaliere tradizionali, ma si estende capillarmente sul territorio.

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I medici in formazione saranno impegnati direttamente all’interno delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità, partecipando in prima persona ai percorsi di continuità assistenziale, al monitoraggio delle cronicità e al coordinamento delle cure di primo livello.

Innovazione e digitalizzazione al centro della formazione

Un pilastro fondamentale di questo piano organizzativo è rappresentato dal coinvolgimento del Virtual Community Hospital di Nocera Inferiore. La struttura opera come hub di riferimento per la sanità digitale dell’ASL Salerno, integrando l’assistenza sul campo con strumenti avanzati quali teleconsulti, monitoraggio a distanza e soluzioni informatiche dedicate.

L’esperienza diretta nella rete digitale consente ai futuri specialisti di sviluppare competenze pratiche nell’uso delle tecnologie applicate alla medicina territoriale. L’iniziativa punta a combinare le risorse dell’attività accademica con le esigenze assistenziali reali, rispondendo ai bisogni di una platea di utenti caratterizzata da un progressivo invecchiamento demografico.

Per il Dott. Antonio Coppola, l’avvio del servizio costituisce un importante contributo allo sviluppo della rete sociosanitaria digitale:

«L’arrivo degli specializzandi rappresenta un valore aggiunto straordinario per il nostro progetto. La vera innovazione non consiste soltanto nell’introdurre nuove tecnologie, ma nel formare professionisti capaci di utilizzarle per migliorare concretamente la vita delle persone. La medicina di comunità richiede una visione diversa: il paziente non deve più essere costretto a inseguire i servizi sanitari, ma deve essere il sistema sanitario a organizzarsi intorno ai suoi bisogni. Attraverso l’Ospedale Virtuale e la nostra rete territoriale vogliamo offrire ai giovani medici l’opportunità di conoscere e contribuire a costruire questo nuovo modello, nel quale tecnologia, competenza professionale e relazione umana diventano strumenti di un’unica missione: prendersi cura delle persone».

Prospettive per la sanità di prossimità

L’integrazione tra l’istituzione universitaria e le strutture sanitarie locali riflette una scelta strategica orientata alla sostenibilità del sistema assistenziale. Investire nella preparazione sul campo dei giovani professionisti garantisce un ricambio generazionale qualificato e risposte tempestive alle richieste di salute dei cittadini. La sinergia punta a consolidare un’organizzazione dove l’accessibilità alle cure, la modernizzazione dei processi digitali e il presidio costante del territorio rappresentano la base su cui costruire la sanità del futuro.

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