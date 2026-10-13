Eboli, il Perito-Levi conquista il riconoscimento nazionale eTwinning, ecco di cosa si tratta

La sapienza degli antichi incontra le sfide del mondo contemporaneo, dalla cittadinanza attiva all’intelligenza artificiale. L’Istituto di Istruzione Superiore “Perito-Levi” di Eboli, diretto dalla professoressa Laura Cestaro, ha conquistato l’eTwinning National Quality Label grazie al progetto internazionale “Ancient Wisdom, Modern Problems”, realizzato dalla classe II D del Liceo classico a indirizzo europeo. Un successo che dimostra come la formazione classica possa trasformarsi in un innovativo strumento di conoscenza, dialogo e cooperazione internazionale.

Filosofia al primo biennio: il progetto “Ancient Wisdom, Modern Problems”

L’iniziativa, sviluppata nel corso dell’anno scolastico 2025/2026, nasce da un interrogativo profondo e attuale: che cosa può insegnare il pensiero filosofico alle nuove generazioni chiamate ad affrontare un mondo in continua e rapida trasformazione?

Per rispondere, gli studenti ebolitani hanno intrapreso un percorso di ricerca e confronto in sinergia con docenti e istituti di altri Paesi europei, riscoprendo il patrimonio della cultura antica per metterlo in relazione diretta con i grandi quesiti della contemporaneità. La particolarità dell’esperienza risiede nell’aver avvicinato alla filosofia i ragazzi del primo biennio, quando la disciplina non è ancora prevista dai piani di studio curricolari.

Dall’analisi linguistica al Dizionario Filosofico digitale

Attraverso attività laboratoriali e un approccio fortemente interdisciplinare, gli studenti hanno lavorato sulle interconnessioni tra lingue classiche, italiano e inglese, affinando capacità critiche, competenze linguistiche e attitudine al dibattito.

Il prodotto più rappresentativo del percorso è un “Dizionario filosofico” digitale, realizzato in maniera collettiva. L’opera raccoglie parole e concetti fondamentali della vita civile, corredati da citazioni dei grandi pensatori e costanti riferimenti alle lingue antiche e moderne.

L’integrazione con la piattaforma INDIRE “Platone 4.0” e l’Intelligenza Artificiale

Il progetto ha mantenuto uno sguardo saldo verso il futuro. Attraverso l’impiego della piattaforma nazionale INDIRE “Platone 4.0”, gli studenti hanno affrontato il complesso rapporto tra pensiero filosofico e intelligenza artificiale, evidenziando come il pensiero critico rappresenti una risorsa insostituibile anche nell’era delle nuove tecnologie.

L’intero percorso è stato ideato e coordinato dalle professoresse Stefania Lanzara e Veronica Natella, cofondatrici del progetto internazionale. A loro è stato riconosciuto il merito di aver strutturato un’esperienza didattica originale, capace di integrare competenze linguistiche, filosofiche, digitali e civiche.

Le motivazioni del Quality Label e la voce della Dirigenza

La motivazione del National Quality Label ha inteso sottolineare, in particolare, l’elevata qualità della collaborazione tra gli studenti e la loro partecipazione attiva nella creazione di prodotti digitali condivisi, tra i quali figurano e-book, poster, loghi, calendari e materiali informativi dedicati alla sicurezza in rete.

«Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità scolastica – dichiara la dirigente scolastica Laura Cestaro – perché testimonia la capacità della scuola di coniugare le radici della nostra tradizione culturale con le opportunità offerte dall’innovazione e dalla dimensione europea dell’istruzione».

«Crediamo in una formazione che aiuti i giovani a sviluppare autonomia di pensiero, spirito critico e capacità di confrontarsi con realtà diverse. Il progetto dimostra che la cultura classica non appartiene soltanto al passato, ma continua a offrire strumenti preziosi per interpretare il presente e immaginare il futuro. Il mio personale apprezzamento va alle docenti che hanno guidato l’iniziativa e agli studenti che ne sono stati i veri protagonisti», conclude la preside.

Un ponte tra radici territoriali e prospettiva europea

Il premio ottenuto dall’istituto ebolitano assume un significato che travalica il singolo ambito didattico: costituisce la prova concreta di come una scuola fortemente radicata nel proprio territorio possa aprirsi alla dimensione europea, intervenire in esperienze educative internazionali e contribuire alla crescita di giovani cittadini consapevoli. Dal territorio all’Europa senza smarrire le proprie radici: è questa la sfida vinta dal Liceo “Perito-Levi”, portavoce di un modello educativo in cui la cultura classica non è mera memoria, ma risorsa viva per comprendere il presente.