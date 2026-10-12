Gazzelle torna in tour nel 2027: tappa al PalaSele di Eboli il 25 aprile

Gazzelle annuncia a sorpresa il suo ritorno sul palco con una nuova tournée nei principali palasport italiani, programmata per l’intero mese di aprile 2027. Tra gli appuntamenti più attesi figura la data di domenica 25 aprile 2027 al PalaSele di Eboli, evento che si preannuncia già come uno dei momenti centrali della stagione concertistica in Campania. Biglietti in prevendita online su Ticketone a partire dalle ore 14:00 di martedì 13 ottobre, mentre nei punti vendita autorizzati gli acquisti saranno aperti da domenica 18 ottobre.

Il ritorno dal vivo di Gazzelle tra numeri e successi

L’artista romano, noto per la sua scrittura diretta e malinconica, ha collezionato negli anni numeri di assoluto rilievo nel panorama musicale italiano, superando il miliardo di stream complessivi e ottenendo 23 dischi d’oro e 34 dischi di platino. Il suo percorso discografico, iniziato nel 2017 con Superbattito e proseguito con Punk (2018), Ok (2020), Dentro (2023) fino al recente INDI (2025), lo ha consacrato come una delle voci più rappresentative della sua generazione.

Nel corso della sua carriera, Flavio Pardini — in arte Gazzelle — ha stretto collaborazioni con diversi protagonisti della scena musicale italiana, tra cui Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos. La sua dimensione dal vivo ha già richiamato oltre mezzo milione di spettatori, portandolo ad esibirsi in location di grande rilievo come lo Stadio Olimpico di Roma, l’Arena di Verona, il Circo Massimo e lo Stadio San Siro di Milano.

I concerti del tour 2027 sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, mentre la tappa campana al PalaSele è curata da Anni 60 Produzioni e Blackstar Entertainment.

Gli appuntamenti in programma al PalaSele di Eboli

L’annuncio del live di Gazzelle si inserisce all’interno di una ricca programmazione per la struttura di Eboli, che inaugura la propria stagione autunnale venerdì 16 ottobre con lo spettacolo “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue. A seguire, il 27 e 28 ottobre, la doppia data dei Pooh con lo show “POOH 60 – La nostra storia”.

Il calendario degli eventi annunciati al PalaSele si articola con i seguenti appuntamenti: