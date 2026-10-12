Ospedale di Eboli, caso sul paziente fragile dimesso: NurSind chiede chiarezza

Il caso del paziente fragile dimesso dall’ospedale di Eboli, ha riaperto una complessa discussione sui protocolli di assistenza e sulla tutela della dignità delle persone vulnerabili e degli operatori sanitari. La vicenda ha spinto il sindacato NurSind Salerno a richiedere formalmente un’analisi approfondita sui fatti, sollecitando l’Asl Salerno a fornire un riscontro scritto entro sette giorni per ricostruire con esattezza le dinamiche dell’uscita dalla struttura ospedaliera.

La richiesta di chiarezza sul contesto clinico e sociale

L’organizzazione sindacale sottolinea l’importanza di analizzare l’episodio considerando l’intero contesto clinico, assistenziale e sociale, evitando giudizi sommi contestualizzati sui social media prima dei dovuti riscontri ufficiali.

«Non accettiamo che una ricostruzione parziale si trasformi in una condanna pubblica degli operatori sanitari – dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno -. Il diritto di segnalare eventuali criticità è sacrosanto, ma prima di attribuire responsabilità occorre verificare il contesto clinico, assistenziale e sociale. La dignità del paziente va tutelata, così come quella dei professionisti che ogni giorno lavorano negli ospedali».

Gli aspetti assistenziali da verificare sulla dimissione

Tra gli elementi chiave al centro delle verifiche figurano le condizioni generali d’uscita del paziente, con particolare riferimento alla gestione del catetere, alla disponibilità di capi di abbigliamento puliti e all’eventuale attivazione dei servizi territoriali di supporto. In base alle informazioni acquisite dal sindacato, chi si è presentato per ritirare il paziente non avrebbe fornito un cambio di vestiti, un dettaglio che dovrà essere accertato dalle autorità competenti insieme agli altri aspetti dell’assistenza erogata.

«La dimissione clinica non cancella i bisogni assistenziali e sociali di una persona fragile – sottolinea Adriano Cirillo, segretario generale del Nursind Salerno -. È necessario capire quale percorso sia stato predisposto, quali servizi siano stati attivati e se vi siano state difficoltà nella rete di sostegno. Non si può scaricare automaticamente sugli infermieri e sugli operatori socio sanitari la responsabilità di problemi che richiedono una valutazione complessiva».

Le istanze presentate all’Asl Salerno e la tutela della privacy

Il NurSind provinciale ha inoltrato una richiesta formale all’Asl Salerno per ottenere una ricostruzione documentata dell’accaduto e un chiarimento istituzionale che rispetti la riservatezza delle informazioni personali del degente. Parallelamente, il sindacato invita alla cautela nell’uso e nella diffusione di materiale visivo o dettagli identificativi sulla rete.

«Se emergeranno criticità, dovranno essere corrette; se invece saranno state diffuse accuse non supportate dai fatti, sarà necessario ristabilire la verità», concludono Tomasco e Cirillo, fissando a sette giorni il termine per la risposta scritta da parte della direzione sanitaria.