Cronaca

Incidente a Eboli sulla SP30: auto si ribalta, ci sono dei feriti

Scontro tra due vetture sulla SP30 a Eboli: un'auto si ribalta in carreggiata. Intervengono sanitari del 118 e forze dell'ordine, traffico rallentato.

Di:
Antonio Elia
Incidente a Eboli sulla SP30: auto si ribalta, ci sono dei feriti

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 30, l’arteria che collega il centro cittadino di Eboli con la fascia litoranea. Due vetture, tra cui una Jeep, sono rimaste coinvolte in un violento incidente stradale.

Auto si ribalta in carreggiata dopo l’impatto

Per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati. A seguito dell’impatto, una delle auto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata e rendendo immediato l’intervento dei soccorsi.

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Feriti soccorsi dal 118 e rilievi delle forze dell’ordine

Nel sinistro si registrano alcuni feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare le prime cure alle persone coinvolte e valutare il loro trasporto in ospedale. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a gestire la viabilità lungo il tratto interessato.

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