Incidente nella notte a Policastro: alcoltest e controlli incrociati incastrano ricercato internazionale

Un sinistro stradale avvenuto nelle ore notturne lungo il litorale di Policastro Bussentino ha condotto all’arresto di un cittadino straniero di 24 anni, domiciliato nel Cilento, destinatario di un mandato di cattura internazionale. L’episodio si è verificato quando il giovane, alla guida di un’utilitaria, ha perso il controllo del mezzo andandosi a scontrare con un secondo veicolo in transito. Nonostante l’impatto non abbia causato gravi lesioni ai soggetti coinvolti, la dinamica ha reso indispensabile l’intervento delle forze dell’ordine per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità.

Le violazioni al codice della strada e l’esito dell’alcoltest

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sapri, al comando del Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. Durante le fasi di accertamento della dinamica e la verifica dei documenti, gli operanti hanno riscontrato immediate e gravi irregolarità a carico del conducente. Il ventiquattrenne si era messo al volante privo della patente di guida e, a seguito delle verifiche etilometriche, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,8 g/L, valore di gran lunga superiore alla soglia massima consentita dalla normativa vigente.

Il riscontro in banca dati e il mandato di cattura estero

Mentre la posizione dell’automobilista si delineava inizialmente verso una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, i controlli approfonditi condotti sulla banca dati interforze hanno ribaltato la situazione. L’inserimento dei dati anagrafici ha infatti rivelato la presenza di un provvedimento d’arresto internazionale, emesso nel mese di marzo da un’autorità giudiziaria estera per l’ipotesi di reato di furto.

L’arresto e il trasferimento in carcere

Alla luce dell’esito dei controlli, i militari guidati dal Maresciallo Maggiore Ruocco hanno tratto in arresto il ventiquattrenne, disponendone il trasferimento immediato presso la struttura carceraria competente, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella giornata odierna si terrà l’udienza di convalida dell’arresto dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza, organo giudiziario preposto alla gestione delle procedure estradizionali e dei mandati di arresto internazionali.