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Maltempo nel Cilento, nuova frana a Ortodonico: strada bloccata 

Una frana colpisce Ortodonico di Montecorice: detriti sulla carreggiata e strada bloccata. Squadre al lavoro dopo l'esondazione del torrente nel Cilento

Di:
Manuel Chiariello
Maltempo nel Cilento, nuova frana a Ortodonico: strada bloccata 

Continuano i disagi legati alla forte ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando il Cilento. A registrare le criticità maggiori è il comprensorio compreso tra i comuni di Montecorice e Pollica. Dalla scorsa notte, squadre di volontari, Vigili del Fuoco e operatori della Protezione Civile sono al lavoro per ripristinare la sicurezza sul territorio. Nella serata di oggi si è verificato un nuovo cedimento nella frazione di Ortodonico, nel comune di Montecorice.

Frana a Ortodonico: detriti e strada interrotta

La segnalazione è arrivata dagli automobilisti di passaggio, che si sono trovati la carreggiata ostruita da sassi e detriti. Il materiale franato dall’esproprio adiacente ha reso impossibile il transito lungo l’arteria stradale che conduce direttamente al borgo cilentano di Ortodonico.  

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Sfiorata la tragedia a pochi chilometri di distanza

La situazione nell’area resta particolarmente delicata anche se sono già iniziate le operazioni per ripristinare la circolazione. Soltanto nella serata di ieri, a breve distanza dal punto del nuovo smottamento, l’esondazione di un torrente ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo alla guida della propria vettura è stato travolto dalla forza dell’acqua e del fango; fondamentale si è rivelato il tempestivo intervento del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco, che è riuscito a trarlo in salvo ed estrarlo in sicurezza.  

Allerta meteo e monitoraggio costante

Le autorità locali e i soccorritori mantengono la zona sotto stretto e costante monitoraggio. La viabilità resta condizionata dai rilievi tecnici in corso, mentre si attende l’evolversi dei parametri meteorologici in vista della nuova ondata di perturbazioni annunciata per la giornata di domani.

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