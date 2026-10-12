Cilento

Capaccio Paestum, auto in fiamme dopo una lite: fiamme vicine al lido. Ferito ex assessore

Auto in fiamme all'alba a Gromola di Capaccio Paestum dopo una lite. Intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri, un ferito alla gamba

Di:
Alessandra Pazzanese
Capaccio Paestum, auto in fiamme dopo una lite: fiamme vicine al lido

Paura all’alba di oggi in località Foce Sele, nel comune di Capaccio Paestum, dove un’automobile in fiamme ha richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. I caschi rossi sono giunti immediatamente sul posto per domare l’incendio, che rischiava di danneggiare ed estendersi al vicino stabilimento balneare.

Le indagini e l’ipotesi del gesto dolo

L’episodio, in realtà, sarebbe l’epilogo di un precedente episodio che avrebbe visto coinvolto un ex assessore rinvenuto ferito sulla spiaggia, a poca distanza dall’auto a fuoco. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, il rogo sarebbe scaturito al culmine di una violenta lite tra due uomini. Forse un agguato vero e proprio al termine del quale l’aggressore, dopo aver lasciato il malcapitato ferito a terra, avrebbe cosperso la vettura con del liquido infiammabile, probabilmente benzina, per poi dare fuoco al mezzo e fuggire. Si tratta al momento di ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Leggi anche:

Giusy Sansone trionfa ai Natural Games 2026: tre ori in Spagna per l’atleta di Vallo della Lucania
Nicola Sansone riparte dalla Terza Categoria: l’ex Serie A firma con il Novi Velia
Incidente nella notte a Policastro: alcoltest e controlli incrociati incastrano ricercato internazionale

Soccorsi e rilievi dei Carabinieri

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Guido Carlo Decugis, insieme ai sanitari del 118. I soccorritori prestano assistenza a uno dei due uomini coinvolti nella rissa, rimasto ferito a una gamba durante l’aggressione.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.