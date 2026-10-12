Capaccio Paestum, auto in fiamme dopo una lite: fiamme vicine al lido. Ferito ex assessore

Paura all’alba di oggi in località Foce Sele, nel comune di Capaccio Paestum, dove un’automobile in fiamme ha richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli. I caschi rossi sono giunti immediatamente sul posto per domare l’incendio, che rischiava di danneggiare ed estendersi al vicino stabilimento balneare.

Le indagini e l’ipotesi del gesto dolo

L’episodio, in realtà, sarebbe l’epilogo di un precedente episodio che avrebbe visto coinvolto un ex assessore rinvenuto ferito sulla spiaggia, a poca distanza dall’auto a fuoco. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, il rogo sarebbe scaturito al culmine di una violenta lite tra due uomini. Forse un agguato vero e proprio al termine del quale l’aggressore, dopo aver lasciato il malcapitato ferito a terra, avrebbe cosperso la vettura con del liquido infiammabile, probabilmente benzina, per poi dare fuoco al mezzo e fuggire. Si tratta al momento di ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Soccorsi e rilievi dei Carabinieri

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Guido Carlo Decugis, insieme ai sanitari del 118. I soccorritori prestano assistenza a uno dei due uomini coinvolti nella rissa, rimasto ferito a una gamba durante l’aggressione.