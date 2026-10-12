Controlli antidroga a Battipaglia: 36enne in arresto con la cocaina in casa

I controlli delle forze dell’ordine sul territorio della piana del Sele portano a un nuovo risultato nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio di giovedì 9 ottobre, gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo di 36 anni a Battipaglia, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione della Polizia di Stato e la perquisizione

L’intervento è maturato nell’ambito di un mirato servizio antidroga predisposto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, volto al monitoraggio delle aree cittadine e al contrasto dello spaccio capillare. Nel corso delle attività investigative, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del 36enne, al fine di verificare il sospetto possesso di sostanze illecite.

Il sequestro della sostanza e dei materiali

L’ispezione dell’immobile ha confermato l’ipotesi investigativa. All’interno di un ripostiglio, nascosti in una scatola, gli agenti hanno rinvenuto due involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 22,5 grammi di cocaina. Nel corso dell’operazione è stato individuato e posto sotto sequestro anche un bilancino di precisione, strumento ritenuto idoneo alla preparazione e al confezionamento delle singole dosi da destinare al mercato locale. Alla luce degli elementi emersi, l’uomo è stato tratto in arresto.