Cronaca

Disavventura in Costiera: tratto in salvo un giovane di Battipaglia

Escursionista di Battipaglia bloccato tra i rovi a Piano di Sorrento: il Soccorso Alpino lo trae in salvo insieme a un amico di Scafati.

Di:
Antonio Elia
Disavventura in Costiera: tratto in salvo un giovane di Battipaglia

Tanta paura ma fortunate conseguenze per un giovane escursionista originario di Battipaglia che, durante la giornata di ieri, è rimasto bloccato tra i monti della Penisola Sorrentina insieme a un amico trentenne proveniente da Scafati. L’episodio si è verificato sul sentiero CAI 300 nel territorio di Piano di Sorrento, dove la coppia di camminatori salernitani si è ritrovata nell’impossibilità di proseguire a causa della fitta vegetazione e del terreno insidioso.

La disavventura a Casanocillo per il giovane di Battipaglia

I due trentenni salernitani stavano percorrendo la fase di discesa del tragitto quando, giunti nei pressi della località Casanocillo, si sono addentrati in una zona boscata particolarmente fitta. In breve tempo, la presenza di intricati roveti e ostacoli naturali ha chiuso loro ogni via di fuga, rendendo pericoloso sia il proseguimento del cammino sia il ritorno sui propri passi. Di fronte all’impossibilità di superare la barriera di rovi in sicurezza, i due giovani hanno responsabilmente deciso di fermarsi e chiamare i soccorsi.

Leggi anche:

Battipaglia, la resa dei conti di Cecilia Francese: «Sfiduciata una città intera»
Ospedale Battipaglia: slitta la riapertura del Santa Maria della Speranza
Albero crolla in piazza a Battipaglia e travolge una bambina e una ragazza

La localizzazione immediata con l’app GeoResQ

A fare la differenza nelle fasi d’allarme è stata la prontezza dell’escursionista di Battipaglia e del suo compagno nell’utilizzare GeoResQ, l’applicazione per smartphone gestita dal Soccorso Alpino e Speleologico e promossa dal CAI. Inviamo le coordinate geografiche in tempo reale, i ragazzi hanno permesso alla centrale operativa di tracciare la posizione esatta della coppia all’interno dell’area boschiva, attivando senza ritardi la macchina dei soccorsi.

Il recupero del Soccorso Alpino e dei Carabinieri

Sul posto si è subito diretta una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania (CNSAS) unitamente ai Carabinieri. Raggiunta la zona indicata, i tecnici si sono aperti un varco nella fitta vegetazione fino a individuare i due giovani. L’escursionista di Battipaglia e l’amico di Scafati sono stati subito assistiti e valutati sul piano sanitario: per uno dei due si sono rese necessarie solo alcune medicazioni sul posto per lievi escoriazioni provocate dai rovi. Riaccompagnati sul sentiero principale, entrambi sono stati scortati fino alla propria vettura.

I consigli del Soccorso Alpino per gli escursionisti della provincia

L’intervento ripropone la necessità di massima cautela quando si affrontano i tracciati naturali della regione:

 Pianificare il percorso: consultare preventivamente le mappe dei sentieri e valutare la presenza di tratti invasi dalla vegetazione.

 Abbigliamento adeguato: indossare scarponi da trekking e pantaloni lunghi per proteggersi da rovi e ostacoli.

 Strumenti digitali di sicurezza: installare preventivamente app come GeoResQ per consentire un rapido rintracciamento in caso di smarrimento o infortunio.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.