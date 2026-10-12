Stati generali del verde a Battipaglia: verso il Patto per il territorio

Battipaglia si appresta a diventare il centro del dibattito sulla sostenibilità urbana e sulla transizione ecologica grazie agli “Stati Generali del Verde”, in programma il 22, 23, 26 e 28 ottobre. L’evento, ideato per porre la pianificazione ambientale al centro dell’agenda politica locale, vedrà la partecipazione di amministratori, tecnici, associazioni e cittadini. L’obiettivo principale della manifestazione è la redazione del Patto per il Verde, un documento strategico pensato per guidare le future scelte urbanistiche, migliorare la qualità della vita nei centri abitati e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Invasioni Botaniche APS, con il supporto della Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia e di diverse realtà imprenditoriali del territorio. L’appuntamento si avvarrà della presenza del professor Francesco Ferrini, docente ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree all’Università degli Studi di Firenze e figura di riferimento a livello europeo nella gestione del verde pubblico.

Il programma degli incontri e i temi in discussione

Il calendario dei lavori si articola in quattro giornate strutturate per affrontare il tema dell’ambiente urbano da differenti prospettive tecniche e sociali.

Il percorso prenderà il via giovedì 22 ottobre presso il Salotto comunale con il convegno dal titolo “Verde e città. Strumenti e strategie per chi governa il territorio”. L’incontro sarà incentrato sui modelli di pianificazione necessari per rendere i centri urbani più resilienti di fronte alle emergenze ambientali dei prossimi anni.

Venerdì 23 ottobre i lavori proseguiranno con la sessione dedicata a “Cura e gestione del verde urbano. Soluzioni e buone pratiche agroecologiche”. Durante il dibattito verranno analizzate le competenze professionali richieste per la manutenzione del patrimonio arboreo e i modelli organizzativi più efficienti per la salvaguardia delle aree verdi.

Partecipazione cittadina e il contributo scientifico

La terza giornata, prevista per lunedì 26 ottobre, avrà per tema “Comunità e partecipazione. Il verde come bene comune”. Lo spazio sarà riservato al confronto diretto con il terzo settore e i residenti, che avranno l’opportunità di presentare idee e proposte da integrare nel piano strategico cittadino.

La manifestazione si chiuderà mercoledì 28 ottobre con il seminario “La città salvata dagli alberi”, che vedrà l’intervento del professor Francesco Ferrini. Il docente offrirà un’analisi sul valore scientifico, climatico e sociale delle alberature nelle aree ad alta densità abitativa, evidenziandone l’impatto sulla salute pubblica e sulla biodiversità.