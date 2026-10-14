Battipaglia, al via gli avvisi TARI 2026: attenzione alle truffe SMS

Il Comune di Battipaglia ha avviato ufficialmente le procedure per la riscossione della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all’anno 2026. Gli avvisi di pagamento sono attualmente in fase di postalizzazione e recapito sul territorio comunale. L’importo complessivo da riscuotere da parte dell’Amministrazione ammonta a 12 milioni e 900 mila euro, cifra che i contribuenti potranno versare suddivisa in più rate.

Come verificare la posizione tributaria e pagare con pagoPA ed App IO

Per consultare la propria posizione contributiva ed effettuare il versamento, i cittadini possono avvalersi delle piattaforme digitali integrate con il sistema pagoPA:

App IO: Consente di ricevere direttamente la notifica sullo smartphone, visualizzare il dettaglio dell’avviso e procedere al pagamento digitale in modo rapido;

Portale del Contribuente: Accessibile dal sito web istituzionale del Comune di Battipaglia tramite credenziali SPID, permette di scaricare l’avviso e i relativi modelli di pagamento.

Allarme truffe via SMS: le raccomandazioni del Comune ai cittadini

In concomitanza con l’invio delle cartelle, si segnala un potenziale rischio per i contribuenti: sono stati infatti riscontrati SMS e messaggi fraudolenti che notificano presunte irregolarità sulla tassa dei rifiuti con lo scopo di sottrarre dati personali e sensibili.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima cautela e a diffidare da comunicazioni sospette, ribadendo che il Comune non richiede pagamenti né segnala anomalie fiscali tramite SMS o contatti telefonici non ufficiali.

Contatti e orari dell’Ufficio TARI a Battipaglia

Per informazioni, chiarimenti o presentare eventuali richieste di sgravio, i contribuenti possono far riferimento ai canali ufficiali dell’Ufficio TARI:

Sede fisica: Piazza Aldo Moro, Battipaglia;

Orari di apertura al pubblico: Lunedì e giovedì dalle ore 8:45 alle 12:45 e dalle 15:30 alle 17:30;

Telefono: 0828 677873;

Posta Elettronica Certificata (PEC): pecprotocollo@cert.comune.battipaglia.sa.it.

Si raccomanda a tutti i contribuenti di verificare le comunicazioni ricevute esclusivamente attraverso questi canali istituzionali e di evitare l’invio di dati personali in risposta a messaggi non verificati.