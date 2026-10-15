Battipaglia, la corsa alle comunali entra nel vivo: il Pd riparte dall’ascolto, nel civismo nasce “Battipaglia Domani”

Il quadro politico di Battipaglia entra in una fase cruciale in vista delle prossime elezioni amministrative. Dopo la conclusione anticipata dell’amministrazione guidata da Cecilia Francese e il clima di tensioni che ne è seguito, le principali forze politiche e civiche cittadine hanno iniziato a muovere i primi passi strategici per definire le rispettive proposte elettorali e la futura governance del comune al centro della Piana del Sele.

Il Partito Democratico punta sulla ricompattazione e sull’ascolto della città

Nella serata di martedì, il circolo cittadino del Partito Democratico si è riunito alla presenza del commissario Bruno Di Nesta e del segretario provinciale Giovanni Coscia. Un appuntamento fondamentale per superare le divisioni recenti e riorganizzare le file del partito dopo lo scontro politico e verbale con l’ex sindaca Francese.

L’obiettivo prioritario fissato dai dem è ricostruire un’identità chiara e un dialogo diretto con i cittadini. Come riportato nella nota ufficiale diffusa al termine dell’incontro, il partito avverte la necessità di «rafforzare l’unità del Partito e di rilanciare un lavoro collegiale capace di valorizzare tutte le energie e le sensibilità», con l’intento di costruire «una proposta politica solida, credibile e riconoscibile, all’altezza delle sfide di Battipaglia e delle aspettative della sua comunità».

Per tradurre questa impostazione in azioni concrete, il Pd avvierà nei prossimi giorni un’ampia campagna di ascolto territoriale diretta a cittadini, associazioni ed espressioni della società civile, affiancata da iniziative tematiche sui principali nodi dello sviluppo locale. «Unità, ascolto, confronto e iniziativa politica sono le basi da cui ripartire per rafforzare il ruolo del Pd nella vita cittadina e contribuire alla costruzione di una prospettiva di sviluppo per Battipaglia», evidenziano dai vertici del partito.

Resta tuttavia aperto il nodo delle alleanze. Il perimetro del potenziale centrosinistra e di un eventuale “campo largo” è ancora in fase di definizione, nonostante le convergenze già sperimentate in occasione delle ultime elezioni provinciali attorno alla consigliera d’opposizione Azzurra Immediata.

Il fronte civico si organizza: la novità “Battipaglia Domani”

Parallelamente alle manovre del Pd, anche l’area civica registra importanti novità strutturali. Domenica è stato presentato ufficialmente il nuovo movimento politica “Battipaglia Domani”, nato su iniziativa dell’imprenditore Franco Ferraiuolo (già assessore con l’amministrazione Santomauro) e del consigliere comunale uscente Pino Cuozzo.

Il progetto intende fare della trasversalità e del senso d’appartenenza il proprio punto di forza. Ferraiuolo ha sottolineato i principi cardine dell’iniziativa: «Siamo aperti in maniera trasversale a tutti, ma c’è un prerequisito di base: essere innamorati della nostra città».

Il movimento punta a segnare un elemento di discontinuità netta rispetto al recente passato amministrativo: «Sappiamo da dove partiamo e sappiamo dove vogliamo arrivare. L’obiettivo è quello di smarcarci dal modo attraverso il quale si è fatta politica fino ad ora e di far tornare Battipaglia il fulcro della Piana del Sele».

Sulle prospettive future della città, il promotore di “Battipaglia Domani” ha poi concluso rimarcando le opportunità del territorio: «C’è tanto da fare per ridare entusiasmo alla comunità e imprimere un vero cambio di passo».

Con il centrosinistra impegnato nel riassetto interno e l’emergere di nuove soggettività civiche orientate al rilancio strategico dell’area urbana, la campagna elettorale per la guida di Battipaglia si avvia ufficialmente verso la sua fase più viva.