Cronaca

Battipaglia, anziano trovato morto a Lido Lago: disposta l’autopsia

Trovato il corpo senza vita di un anziano in un condominio a Lido Lago (Battipaglia). La Procura di Salerno dispone l'autopsia per chiarire le cause

Di:
Antonio Elia
Carabinieri

Il corpo privo di vita di un uomo anziano è stato ritrovato all’interno di un condominio nella zona di Lido Lago, area costiera alla periferia di Battipaglia. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti dello stabile, che hanno segnalato la presenza del cadavere alle autorità competenti.

L’intervento delle forze dell’ordine e l’inchiesta

Sul posto sono tempestivamente intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i primi rilievi e le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire le circostanze del decesso.

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Il sequestro della salma e l’esame autoptico

Informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma. Il corpo è stato successivamente trasferito presso l’obitorio, dove sarà sottoposto ad esame autoptico per accertare le reali cause della morte.

Gli sviluppi delle indagini

L’autopsia rappresenterà un passaggio fondamentale per chiarire se il decesso sia da attribuire a cause naturali o ad altri elementi di rilevanza penale. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per raccogliere ogni dettaglio utile a fare piena luce sull’accaduto.

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