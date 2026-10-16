Battipaglia, auto si schianta contro la casetta dell’acqua: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina in località Santa Lucia, a Battipaglia, lungo la strada provinciale 312. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, un’automobile avrebbe tamponato un altro veicolo in transito per poi terminare la propria corsa contro la casetta dell’acqua della zona.

Casetta dell’acqua distrutta: coinvolti due passanti

L’impatto è stato particolarmente violento e ha provocato ingenti danni alla struttura, che è andata completamente distrutta. Al momento dello schianto, all’interno del punto di erogazione si trovavano due cittadini stranieri intenti a prelevare l’acqua, i quali sono rimasti inevitabilmente coinvolti nell’incidente.

I soccorsi del 118 e le condizioni dei feriti

Tempestivo l’intervento dei sanitari: sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Verde di Battipaglia, allertata dalla centrale operativa del 118, per prestare le prime cure e trasportare i feriti in ospedale. Uno dei due cittadini avrebbe riportato una sospetta frattura del femore, mentre l’altro ha subito una sospetta frattura a un braccio.

Rilievi in corso per accertare le dinamiche dello schianto

Restano da chiarire con esattezza le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo in un’area abitualmente frequentata dai residenti per il rifornimento idrico. Le forze dell’ordine sono al lavoro per eseguire i rilievi del caso e ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.