Piana del Sele

Forza Italia Battipaglia: al via il tesseramento 2026 con un gazebo in centro

Forza Italia e Forza Italia Giovani organizzano a Battipaglia il tesseramento 2026. Stand informativo il 25 ottobre tra via Gramsci e via Italia

Di:
Antonio Elia
Forza Italia Battipaglia: al via il tesseramento 2026 con un gazebo in centro

La presenza dei movimenti politici sul territorio di Battipaglia, passa attraverso il contatto diretto con i cittadini e il rinnovo dell’adesione ai valori di partito. In questa prospettiva, Forza Italia organizza a Battipaglia una giornata interamente dedicata al tesseramento 2026 e all’ascolto delle esigenze della comunità locale. L’iniziativa è stata promossa congiuntamente dall’avvocato Carmine Galdi, segretario cittadino di Forza Italia, e dal dottor Giovanni Paolo Provenza, segretario cittadino di Forza Italia Giovani.

Dettagli dell’evento e punto d’incontro

L’appuntamento è previsto per domani, 25 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso l’incrocio tra via Gramsci e via Italia a Battipaglia. In quest’area verrà allestito un gazebo informativo dove i referenti locali illustreranno le procedure per l’iscrizione al partito, presenteranno i progetti in corso e raccoglieranno segnalazioni, proposte e istanze da parte della cittadinanza. All’iniziativa prenderanno parte dirigenti, militanti e diversi esponenti del gruppo giovanile.

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Partecipazione e spazio ai giovani

L’obiettivo dell’incontro è consolidare la rete territoriale del movimento e incentivare la partecipazione attiva alla vita politica cittadina. Un focus specifico sarà rivolto ai giovani, con l’intento di coinvolgerli nei dibattiti dedicati allo sviluppo e al futuro di Battipaglia.

«Vogliamo mantenere un rapporto diretto e costante con i cittadini, ascoltare le loro esigenze e confrontarci sulle prospettive della nostra comunità. Il tesseramento rappresenta anche un’occasione per rafforzare l’organizzazione territoriale e coinvolgere nuove energie nella vita del partito», così i due segretari cittadini.

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