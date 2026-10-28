Protesta dei trattori da Battipaglia a Salerno: agricoltori in marcia contro il carovita

Prosegue senza sosta la mobilitazione contro il carovita nel Salernitano, con il mondo agricolo che torna a far sentire con forza la propria voce. Nella mattinata di oggi, i lavoratori del comparto si sono dati appuntamento allo svincolo autostradale di Battipaglia, dando vita a un imponente corteo di trattori diretto verso il centro di Salerno per denunciare gli effetti insostenibili dei costi di produzione sul settore primario.

Il percorso della mobilitazione lungo la Statale 18

La sfilata dei mezzi agricoli ha preso il via dall’arteria autostradale di Battipaglia per poi snodarsi lungo la Statale 18, attraversando i comuni di Bellizzi e Pontecagnano. Il lungo serpentone di trattori ha rallentato il traffico locale ma ha permesso agli operatori di richiamare l’attenzione di cittadini e pendolari sulle criticità che stanno mettendo a dura prova la tenuta economica delle aziende agricole della Piana del Sele e della provincia salernitana.

L’arrivo a Salerno e la consegna del documento in Prefettura

Attorno alle 12:40 il corteo ha fatto il suo ingresso in piazza della Concordia a Salerno, punto di approdo stabilito per illustrare pubblicamente le motivazioni dell’iniziativa. Contestualmente alla manifestazione di piazza, una delegazione di agricoltori si è diretta verso la Prefettura di Salerno con l’obiettivo di consegnare un documento ufficiale indirizzato al Governo e al Parlamento. Il testo sintetizza le rivendicazioni prioritarie della categoria, tra cui interventi immediati per calmierare i prezzi di gasolio, fertilizzanti e materie prime, oltre a tutele strutturali per il reddito delle imprese agricole.