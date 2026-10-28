Attualità

Salerno, navette speciali Busitalia per il cimitero di Brignano il 1 e 2 novembre

Busitalia Campania attiva due linee navetta a Salerno per l'Ognissanti e la commemorazione dei defunti. Orari, percorsi e dettagli sui biglietti

Di:
Ernesto Rocco
Busitalia Campania

Busitalia Campania, società del Gruppo FS Italiane, potenzia la rete di trasporto pubblico a Salerno per facilitare la mobilità dei cittadini durante le ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Su richiesta dell’Amministrazione comunale, nelle giornate di domenica 1° e lunedì 2 novembre 2026 saranno operative due linee navetta dedicate al collegamento con il cimitero di Brignano. Il servizio straordinario punta a ridurre il traffico veicolare e a gestire l’elevato afflusso di utenti previsto verso i luoghi di culto e memoria.

I dettagli delle navette straordinarie per il cimitero di Brignano

L’organizzazione dei collegamenti speciali prevede due percorsi distinti con orari differenziati per soddisfare le esigenze di trasporto dell’utenza.

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La Navetta 1 (andata e ritorno) sarà in funzione dalle ore 7:00 alle ore 18:15. All’andata il percorso toccherà Arbostella, Mercatello, la Stazione FS (angolo Via L. Barrella), Piazza XXIV Maggio, Piazza Casalbore, Via Dalmazia, Via Irno (all’altezza del bivio cimitero) fino al capolinea di Fratte. Per il ritorno le vetture seguiranno il percorso inverso passando per Via Calata San Vito, Piazza San Francesco, Piazza XXIV Maggio, Piazza della Concordia, Lungomare, Piazza Monsignor Grasso a Mercatello e infine Arbostella.

La Navetta 2 svolgerà un servizio circolare continuo dalle ore 9:00 alle ore 18:00, garantendo partenze ogni 20 minuti. Il tragitto ad anello farà capolinea in Via Irno (presso il distributore di carburante), transiterà lungo i tre ingressi del cimitero di Brignano e rientrerà nel punto di partenza.

Le linee ordinarie e l’acquisto dei biglietti

Le navette speciali integrate andranno ad affiancare i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, forniti dalle linee già esistenti. Nello specifico, la Linea B (Vinciprova – Via Irno bivio cimitero – Casa Manzo – Vinciprova) rimarrà attiva nella giornata festiva del 1° novembre con corse dalle 8:25 alle 21:25. Nella giornata feriale del 2 novembre sarà operativa la Linea 14 (Vinciprova – Brignano) con orari estesi dalle 6:10 alle 21:20.

I titoli di viaggio dovranno essere acquistati obbligatoriamente prima dell’accesso a bordo. I biglietti sono reperibili presso le rivendite fisiche autorizzate e i punti vendita dei circuiti PuntiLis, DropPoint o Mooney. Per chi predilige i canali digitali, la validazione del titolo è garantita sia tramite il servizio SMS-Ticketing sia con l’applicazione per smartphone UnicoCampania.

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