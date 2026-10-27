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Salerno, sul Lungomare Colombo arriva “Salva Pedone”: via alla sperimentazione

Al via sul Lungomare Colombo a Salerno la sperimentazione del sistema intelligente Salva Pedone per aumentare la sicurezza stradale.

Di:
Alessandro Pippa
Salerno, sul Lungomare Colombo arriva “Salva Pedone”: via alla sperimentazione

Il Comune di Salerno avvia una nuova fase nell’ambito delle politiche di sicurezza stradale con l’introduzione di dispositivi ad altissima tecnologia. Da domani, mercoledì 28 ottobre, fino a venerdì 30 ottobre, sul Lungomare Colombo (all’altezza del civico 3) sarà installato e testato in via sperimentale l’innovativo impianto denominato Salva Pedone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità dei passanti e abbattere il tasso di incidentalità nei punti più critici della viabilità cittadina.

L’intervento rientra in un progetto strategico promosso dall’amministrazione locale, che ha ottenuto l’apposita autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Trattandosi di un dispositivo d’avanguardia non ancora standardizzato, la fase di test svolgerà un ruolo decisivo per il futuro della segnaletica stradale nazionale: al termine dei tre giorni di prova, i dati raccolti sul campo verranno inviati direttamente ai tecnici del MIT per le opportune valutazioni relative all’eventuale omologazione definitiva dell’impianto all’interno del Codice della Strada.

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Come funziona la tecnologia a rilevamento automatico

Il cuore del sistema Salva Pedone risiede nell’integrazione tra sensori di rilevamento automatico della presenza umana e segnalatori visivi ad alta intensità. L’infrastruttura entra in funzione solo al momento dell’effettivo passaggio del pedone, riducendo l’impatto visivo quando non necessario e massimizzando l’allerta per gli automobilisti in transito durante la fase d’attraversamento.

Il funzionamento dell’impianto varia in base alle condizioni di luce naturale, garantendo un’efficacia differenziata tra giorno e notte:

  • Funzionamento diurno: al rilevamento di un passante, il sistema aziona immediatamente il lampeggio color ambra dei marker incastonati direttamente nell’asfalto. Contemporaneamente, si attivano i lampeggianti a LED installati sulle colonnine laterali e integrati nella cartellonistica verticale rivolta verso i veicoli.
  • Funzionamento notturno: nelle ore serali la copertura visiva viene potenziata per vincere l’oscurità. Oltre ai dispositivi diurni, si accendono i LED bianchi sulle colonnine e le barre luminose a pavimento integrate nelle strisce pedonali, che proiettano una luce dal basso orientata direttamente sul pedone. A queste si aggiungono i pannelli a LED dei cartelli stradali.

Al completamento dell’attraversamento, l’intero sistema disattiva automaticamente le segnalazioni luminose e torna in modalità stand-by, rimanendo pronto per il flusso pedonale successivo.

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