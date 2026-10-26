Salerno, sopralluogo del Sindaco allo stadio Arechi: “Il progetto va avanti”

Il piano di ammodernamento degli impianti sportivi della città di Salerno compie uno scatto decisivo. Nella mattinata di oggi è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso il cantiere dello Stadio Arechi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della Curva Nord, settore in cui sono ufficialmente comincerai gli interventi di demolizione.

L’opera rientra nel più ampio progetto integrato di restyling che coinvolge sia la struttura principale del calcio cittadino sia il vicino impianto “Volpe”, nell’ottica di dotare il territorio di un polo sportivo all’avanguardia.

De Luca e le tappe del progetto Arechi-Volpe verso gli Europei 2032

All’ispezione sul campo hanno preso parte il primo cittadino di Salerno, Vincenzo De Luca, e l’assessore allo Sport Nino Savastano. Nel corso della visita, la guida dell’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la tenuta del cronoprogramma delle opere, sottolineando come le scadenze operative vengano pienamente rispettate. L’obiettivo a lungo termine guarda ai grandi eventi calcistici internazionali.

“Il programma dell’intervento unico Arechi-Volpe è rispettato e va avanti”

La riqualificazione complessiva della struttura si inserisce infatti nella strategia strategica della città per candidare l’impianto tra le sedi idonee a ospitare i campionati Europei 2032.

Primavera 2027: le attività agonistiche si trasferiscono al Volpe

La pianificazione dei cantieri è stata studiata per minimizzare le interferenze con lo svolgimento delle manifestazioni sportive. Secondo la roadmap definita dal Comune, le attività agonistiche continueranno a svolgersi regolarmente presso l’Arechi fino al completamento delle prime fasi di abbattimento e ricostruzione.

A partire dalla primavera del 2027, gli eventi sportivi e la prima squadra si sposteranno temporaneamente presso la struttura del Volpe. L’area del Volpe è già pronta ad accogliere la fase successiva dei lavori edili, essendo già stata completata la demolizione della preesistente struttura per fare spazio al nuovo impianto temporaneo e funzionale.