Battipaglia, cancellato lo scioglimento per mafia del 2014: per il Tribunale non ci fu condizionamento

Il Tribunale di Salerno ha cancellato in via definitiva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia decretato nel 2014 per presunte infiltrazioni camorristiche. Con la Sentenza n. 73/2026 emessa dalla I Sezione Penale — divenuta irrevocabile e inoppugnabile lo scorso 13 ottobre 2026 —, i giudici hanno sancito la totale insussistenza dei presupposti che portarono al provvedimento governativo e al successivo decreto del Presidente della Repubblica il 7 aprile 2014. I magistrati hanno certificato che l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giovanni Santomauro, in carica dal 24 giugno 2009 all’8 maggio 2013, non ha mai subito condizionamenti o ingerenze da parte della criminalità organizzata.

Cadono le accuse sull’amministrazione Santomauro

La decisione del collegio giudicante mette la parola fine a una vicenda giudiziaria e politica durata oltre tredici anni, annullando gli atti che avevano portato al commissariamento dell’ente e riabilitando l’operato della giunta e dei funzionari dell’epoca. La pronuncia giudiziaria smantella la ricostruzione fondata sulle presunte ingerenze del cancro criminale nella gestione della cosa pubblica a Battipaglia, restituendo piena onorabilità alle istituzioni locali coinvolte.

L’impatto economico e sociale sul territorio battipagliese

L’interruzione dell’esperienza amministrativa nel maggio 2013 ha segnato negativamente il tessuto socio-economico della città di Battipaglia. Come evidenziato nella nota diffusa dall’ex sindaco Santomauro, l’atto di scioglimento ha bloccato un programma di sviluppo, rilancio e risanamento del territorio che ha subito un congelamento protrattosi per oltre un decennio, causando ripercussioni d’immagine e perdite di opportunità di crescita per la comunità.

Il riscatto della comunità e le reazioni istituzionali

L’ex primo cittadino sottolinea la rilevanza della sentenza per il futuro della città e non risparmia critiche al quadro politico-istituzionale dell’epoca:

“Finisce così, dopo tredici anni di sofferenza, una falsa e vergognosa narrazione. Tuttavia, accanto alla gioia per la verità ritrovata e alla riabilitazione morale della città, resta l’amarezza profonda per l’assenza e il silenzio assordante di quanti, rivestendo ruoli istituzionali, avrebbero dovuto levare alta la voce a tutela dell’onore e della dignità di Battipaglia nel momento del bisogno, anziché voltarsi dall’altra parte.”

La sentenza irrevocabile segna dunque un punto di svolta sul piano della verità giudiziaria e storica per la città di Battipaglia, spazzando via le ombre investigative che ne avevano condizionato la vita amministrativa.