Tumore al seno: a Battipaglia una cena solidale di Noi in Rosa APS

Solidarietà, prevenzione e attenzione alle donne. Sono questi i valori al centro della cena di beneficenza “Insieme per un futuro più sereno”, organizzata dall’associazione Noi in Rosa APS, in programma domani, giovedì 29 ottobre 2026, alle ore 20:00, presso il Lamberti Boutique Hotel di Battipaglia.

Un ecografo portatile per rafforzare la prevenzione sul territorio

L’iniziativa, promossa dalla presidente Maria Assunta Basile, nasce con un obiettivo concreto: raccogliere fondi per l’acquisto di un ecografo portatile. Si tratta di uno strumento fondamentale per potenziare le attività di prevenzione del tumore al seno sul territorio e favorire una maggiore diffusione della diagnosi precoce.

La cena di beneficenza intende coinvolgere cittadini, istituzioni e realtà locali in un progetto di solidarietà concreta. Il ricavato dell’evento consentirà di ampliare la dotazione strumentale a disposizione dell’associazione per le proprie campagne di screening.

Il riconoscimento nazionale di Europa Donna Italia

La serata rappresenterà anche l’occasione per celebrare un traguardo significativo: l’associazione è stata tra le prime in Italia a ottenere l’attestazione di conformità alle linee guida di Europa Donna Italia, il movimento nazionale fondato da Umberto Veronesi per tutelare i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al seno.

Il riconoscimento, rilasciato al termine di un iter di valutazione condotto da Italcert, certifica la qualità organizzativa dell’associazione, la formazione delle volontarie, la trasparenza delle attività e la cura riservata alle pazienti e ai loro familiari.

«In questo percorso di certificazione – dichiara Maria Assunta Basile, presidente di Noi in Rosa APS – abbiamo compiuto un lavoro profondo e impegnativo per fornire evidenze oggettive e di qualità sul nostro operato. Questo ci ha permesso di mettere a sistema ciò che già facevamo con passione, rafforzando l’organizzazione, la formazione delle volontarie e la qualità del supporto che offriamo alle pazienti e alle loro famiglie».

La collaborazione tra volontariato e la Breast Unit di Avellino

Fondata nel maggio 2018 e iscritta alla Europa Donna Breast Cancer Coalition, Noi in Rosa APS promuove in modo permanente la cultura della tutela della salute femminile. L’associazione organizza mensilmente giornate dedicate alle visite di prevenzione grazie al contributo volontario e gratuito del dottor Carlo Iannace, primario e chirurgo senologo, e dell’équipe della Breast Unit dell’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Questa sinergia testimonia il valore dell’alleanza tra il mondo del volontariato e i professionisti della sanità pubblica, uniti per facilitare l’accesso ai percorsi di diagnosi precoce e offrire sostegno continuo a chi affronta la malattia.

Con questa iniziativa, Noi in Rosa APS rinnova il proprio impegno al fianco delle donne, promuovendo informazione e affiancamento durante il percorso di cura, nella consapevolezza che investire nella prevenzione significhi garantire un futuro più sicuro alla comunità.