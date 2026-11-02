Incidente sulla Statale 18 a Battipaglia: travolti due ciclisti, un morto

Tragedia questa mattina a Battipaglia, lungo la Statale 18, nei pressi del McDonald’s. Un drammatico incidente stradale ha coinvolto un autoarticolato e due uomini in bicicletta, entrambi originari del Bangladesh.

Un morto e un ferito grave in codice rosso

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante ha investito i due ciclisti per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è tragico: uno dei due uomini, di 40 anni, ha perso la vita a seguito del violento impatto. L’altro ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso; le sue condizioni risultano particolarmente serie.

Rilievi dei Carabinieri e disagi alla viabilità

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri, impegnati nei rilievi geometrici e tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità della zona: l’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria della Statale 18, con ingenti disagi per gli automobilisti in transito.

L’episodio riaccende drammaticamente l’attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulla tutela degli utenti vulnerabili della strada.