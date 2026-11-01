Incidente in via Clark a Salerno: auto si ribalta, tre feriti al Ruggi

Un violento incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 7:00, lungo via Generale Clark, nella zona orientale di Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, un’autovettura di colore rosso con a bordo due giovani, che procedeva in direzione nord, si è scontrata con grande violenza contro un veicolo fermo in sosta. L’impatto si è verificato proprio mentre un uomo stava per risalire a bordo della vettura parcheggiata insieme alle sue due bambine. A causa del forte urto, l’auto in marcia si è ribaltata, terminando la propria corsa al centro della carreggiata.

La dinamica del sinistro e il bilancio dei feriti

Il bilancio provvisorio del sinistro è di tre persone ferite: i due ragazzi che viaggiavano a bordo dell’auto ribaltata e l’uomo travolto mentre si trovava nei pressi del veicolo in sosta. Fortunatamente, le due bambine presenti sul posto sono rimaste completamente illese, evitando conseguenze fisiche nello scontro.

L’intervento dei soccorsi e la gestione della viabilità

Immediata la macchina dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Il personale medico ha prestato i primi interventi di emergenza sul posto, disponendo poi il rapido trasferimento dei tre feriti presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le loro condizioni di salute restano al momento in fase di accertamento da parte dei medici del nosocomio cittadino.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno prontamente delimitato e messo in sicurezza l’arteria stradale per consentire le operazioni di soccorso, gestendo la viabilità nella zona ed eseguendo i rilievi tecnici necessari a ricostruire la precisa dinamica dell’accaduto.