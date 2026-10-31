Preservare la fertilità: a Salerno l’Open Day sul congelamento degli ovociti

La tutela della fertilità e la pianificazione della maternità futura rappresentano temi di primaria importanza nell’ambito della salute riproduttiva. In quest’ottica, la nuova sede del Centro di Fecondazione Assistita (CFA) di Salerno, situata in Via Vicinanza 16, ha aperto ufficialmente le proprie porte promuovendo una giornata di prevenzione e informazione interamente focalizzata sul congelamento degli ovociti (preservazione della fertilità o social freezing). L’iniziativa è stata realizzata in partnership con il centro Alesan e sotto la direzione scientifica del Dottor Raffaele Petta.

Valutazione della riserva ovarica e prevenzione per le giovani donne

Durante la giornata d’informazione e diagnostica, le partecipanti hanno avuto la possibilità di effettuare uno screening completo della propria salute riproduttiva. Il percorso clinico ha previsto l’esecuzione di consulenze ginecologiche specialistiche, abbinate a due esami chiave per la determinazione della riserva ovarica: il dosaggio dell’ormone antimulleriano (AMH) e la conta dei follicoli antrali (AFC) tramite ecografia transvaginale.

Per incentivare la cultura della prevenzione e facilitare l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), il Centro ha previsto un’agevolazione dedicata: le pazienti di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno preso parte all’evento potranno accedere al percorso di congelamento degli ovociti usufruendo di un prezzo calmierato presso la struttura.

I servizi della nuova sede del Centro di Fecondazione Assistita a Salerno

L’inaugurazione dei nuovi locali di Via Vicinanza segna un ampliamento dell’offerta diagnostica e terapeutica sul territorio campano. La struttura è attrezzata per offrire un’assistenza integrata alla coppia, coprendo sia il versante femminile che quello maschile attraverso prestazioni sanitarie di alto livello:

Consulenze sulla fertilità di coppia (maschile e femminile);

di coppia (maschile e femminile); Ecografie ginecologiche ed ostetriche di 1° e 2° livello;

di 1° e 2° livello; Valutazione e studio della pervietà tubarica ;

; Diagnostica della patologia cervico-vaginale ;

; Isteroscopie sia a carattere diagnostico che operativo.

Percorsi personalizzati per la genitorialità

Ogni quadro clinico legato alla fertilità presenta peculiarità uniche. Per questa ragione, l’équipe medica guidata dal Dottor Petta adotta un approccio mirato, volto a individuare e proporre il percorso diagnostico-terapeutico più idoneo per ciascuna coppia, accompagnandola passo dopo passo nel cammino verso la genitorialità con protocolli personalizzati e tecnologie di ultima generazione.