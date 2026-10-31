Attualità

Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: sequestrati tre mezzi e il cavalcavia. Ipotesi disastro colposo

La Procura apre un'inchiesta per disastro colposo dopo il grave incidente sul raccordo Salerno-Avellino. Sequestrato il cavalcavia per perizie sulle barriere

Di:
Ernesto Rocco
Incidente Baronissi

La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di disastro colposo in seguito al grave incidente verificatosi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Per consentire tutti i rilievi del caso e fare piena luce sulle responsabilità, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del cavalcavia teatro del sinistro e dei tre veicoli coinvolti nello scontro. L’impatto, dalle dinamiche estremamente complesse, ha evitato per pochissimi istanti conseguenze ancora più drammatiche per gli automobilisti in transito lungo l’arteria viaria.

Le indagini sulla dinamica e le perizie sul cavalcavia

Gli inquirenti e i periti tecnici sono al lavoro per effettuare gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta sequenza dell’incidente. Le verifiche si stanno concentrando su molteplici aspetti, a partire dalle manovre e dalla velocità dei tre mezzi coinvolti. Parallelamente, il provvedimento di sequestro dell’infrastruttura permetterà di condurre analisi approfondite sullo stato di manutenzione dell’arteria, sulle condizioni del manto stradale al momento dell’impatto e sull’effettiva tenuta delle barriere di protezione e dei guardrail.

Leggi anche:

A2 Salerno-Reggio Calabria, tir urta cavalcavia: caos e strada riaperta
Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir urta il cavalcavia a Baronissi, sfiorata la tragedia
Torre Orsaia: cade dall’albero di olive per quattro metri, paura per una sessantenne

L’intervento dei soccorsi e la viabilità nel tratto interessato

Subito dopo lo scontro si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. I pompieri hanno lavorato per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere dei veicoli, consentendone il successivo trasporto d’urgenza verso gli ospedali più vicini. La polizia stradale ha effettuato i rilievi di rito e coordinato la gestione della viabilità, che ha registrato pesanti rallentamenti e deviazioni per permettere le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza della carreggiata.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.