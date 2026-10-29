Cronaca

Incidente sul raccordo Salerno-Avellino: tir urta il cavalcavia a Baronissi, sfiorata la tragedia

Un mezzo pesante urta il cavalcavia a Baronissi sul raccordo Salerno-Avellino: cadono detriti sulla carreggiata. Tratto chiuso, traffico in tilt.

Di:
Ernesto Rocco
Incidente Baronissi

Un grave incidente ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel pomeriggio di oggi lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino. All’altezza del chilometro 6,350, nel territorio comunale di Baronissi e in direzione nord, un mezzo pesante che trasportava un escavatore ha violato le distanze di sagoma impattando violentemente contro la campata del cavalcavia sovrastante. L’urto ha causato il distacco immediato di una porzione di calcestruzzo e detriti, precipitati sulla sede stradale mentre sopraggiungevano altri veicoli.

La dinamica dell’impatto e i soccorsi

L’impatto è avvenuto in un momento di normale transito veicolare. La caduta dei calcinacci dal cavalcavia ha investito solo marginalmente i mezzi in scorrimento: le prime ricostruzioni indicano il coinvolgimento di una sola autovettura, che ha riportato danni contenute senza conseguenze gravi per le persone a bordo.

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Immediata la risposta della macchina dei soccorsi. Sul punto del sinistro sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118, attivati per prestare la prima assistenza, mettere in sicurezza la zona ed eseguire i rilievi dinamici utili a chiarire l’esatta condotta del mezzo pesante.

Chiusura del tratto e verifiche sulla struttura

Per garantire la pubblica incolumità e consentire le necessarie perizie tecniche, l’arteria stradale è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Squadre specializzate e tecnici dell’infrastruttura sono al lavoro per eseguire verifiche statiche approfondite sul cavalcavia danneggiato e valutare l’entità dei danni strutturali prima di procedere alla riapertura.

La sospensione della circolazione sta generando pesanti rallentamenti e code sull’intero nodo di collegamento tra Salerno e Avellino. La viabilità ordinaria nei Comuni limitrofi, a partire dal centro urbano di Baronissi, è al momento interessata da deviazioni e traffico intenso. Si attendono aggiornamenti ufficiali sui tempi di ripristino della normale circolazione.

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