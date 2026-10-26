Attualità

A2 del Mediterraneo: al via i lavori alle aree di servizio di Sala Consilina

Lavori di ammodernamento alle aree di servizio di Sala Consilina sulla A2: limitazioni alla sosta e modifiche ai servizi fino al 30 aprile 2027

Di:
Filippo Di Pasquale
Anas

Per consentire il prosieguo dei lavori di ammodernamento e adeguamento degli impianti, l’Anas ha disposto nuove limitazioni temporanee presso le aree di servizio di Sala Consilina, situate lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo. Gli interventi, coordinati per rinnovare le strutture sia in direzione nord (km 95,900) sia in direzione sud (km 95,600), comporteranno una riorganizzazione temporanea degli spazi di sosta e dei servizi per gli automobilisti.

Modifiche alla viabilità interna e ai servizi per gli utenti

La nuova fase dei cantieri prevede la chiusura e la delimitazione dei piazzali di rifornimento tradizionali, unitamente ai locali che ospitano i bar e i punti di ristoro. Per garantire la continuità dell’assistenza ai viaggiatori durante lo svolgimento delle opere, sono state attivate strutture e colonnine di carburante provvisorie operative in modalità promiscua, predisposte per servire sia i veicoli leggeri sia i mezzi pesanti.

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Riduzione della capienza dei parcheggi: le nuove disponibilità

Le esigenze operative legate all’area di cantiere impongono un ridimensionamento temporaneo degli spazi destinati al parcheggio. Nello specifico, la disponibilità degli stalli risulta così rimodulata:

  • Area di Servizio Est (direzione Nord): disponibilità ridotta a 30 stalli per autovetture, 2 stalli riservati agli utenti con disabilità e 5 spazi destinati ai mezzi pesanti.
  • Area di Servizio Ovest (direzione Sud): disponibilità limitata a 21 stalli per autovetture, 2 stalli riservati ed 4 spazi per i veicoli industriali e commerciali.

L’invito della società di gestione agli automobilisti

La durata complessiva dei provvedimenti e della conseguente riorganizzazione è prevista fino al 30 aprile 2027. In considerazione della minore superficie utile nei piazzali, si raccomanda agli utenti di prestare massima attenzione durante le manovre di accesso ed entrata nelle aree di servizio. Per evitare ingorghi e consentire la fluidità del traffico nelle aree di sosta, viene raccomandato di limitare la fermata al tempo strettamente necessario per le operazioni di rifornimento e ristoro.

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