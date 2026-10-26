Teggiano trionfa nelle rievocazioni storiche: successi a Fasano e Sulmona

Teggiano ed il Vallo di Diano si confermano punti di riferimento nel panorama delle rievocazioni storiche italiane grazie ai successi nazionali dei gruppi nati all’interno della Pro Loco Teggiano. Nonostante la conclusione ad agosto della 31ª edizione della celebre manifestazione “Alla Tavola della Principessa Costanza”, l’attività associativa prosegue senza sosta durante tutto l’anno, portando il patrimonio culturale e l’identità del territorio in trasferta in diverse regioni del Paese. Le Tamburine dello Stato di Diano e gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano hanno ottenuto recentemente prestigiosi trionfi in Puglia e Abruzzo, consolidando la propria autonomia e rilevanza artistica.

Il successo delle Tamburine a Civitas Tonantis

La prima affermazione è giunta da Fasano, in Puglia, in occasione della seconda edizione di “Civitas Tonantis”, il Festival Nazionale dei Tamburi Medievali promosso dai Timpanisti Fajanensis. Alla rassegna hanno partecipato formazioni da svariate regioni d’Italia. Le Tamburine dello Stato di Diano, tra i pochissimi ensemble italiani composti unicamente da donne, sono state insignite del Premio della Giuria, confermando la bontà di un percorso tecnico e coreografico cresciuto nel tempo.

Al termine dell’evento, le componenti del gruppo hanno espresso gratitudine all’organizzazione ospitante per l’accoglienza e alla Pro Loco Teggiano per il costante supporto, ribadendo l’orgoglio di rappresentare la propria terra d’origine oltre i confini regionali.

Il record degli Sbandieratori e Musici a Sulmona

Un ulteriore primato è stato conquistato in Abruzzo, a Sulmona. Nello scenario di Piazza Garibaldi si è tenuta la seconda edizione del Torneo del Lancio Storico della Bandiera, curato dal Borgo Santa Maria della Tomba, a cui hanno preso parte 36 coppie di atleti da Abruzzo, Campania, Lazio, Umbria e Marche.

Gli Sbandieratori e Musici dello Stato di Diano, unici rappresentanti della Campania con due coppie in gara, si sono imposti al primo posto in una prova tecnica particolarmente rigida. La disciplina prevedeva lanci di andata e ritorno a distanze via via maggiori, senza commettere sbavature, mantenendo la bandiera all’interno di uno spazio delimitato ed evitando qualsiasi caduta. Antonio Corvino e Marco Pasqua hanno vinto la competizione raggiungendo la distanza di 22 metri senza errori, stabilendo il nuovo record del torneo (che nella passata edizione si era fermato a 20 metri). Il risultato sottolinea il livello atletico del gruppo, fondato nel 2014, affinato attraverso sessioni di allenamento continuative.

L’impegno sociale e la valorizzazione dei giovani

I traguardi raggiunti testimoniano la validità della strategia promossa dalla Pro Loco Teggiano, che concepisce queste realtà non unicamente come figuranti per i tre giorni estivi dell’evento principe, ma come un laboratorio sociale attivo dodici mesi all’anno. I gruppi accolgono giovani provenienti da Teggiano, dall’intero Vallo di Diano e dai comuni limitrofi, promuovendo disciplina, condivisione e appartenenza.

“Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi -sottolinea la presidente della Pro Loco Teggiano Concettamaria Cantelmiperché dimostrano quanto sia importante credere nei nostri giovani e dare loro occasioni per crescere insieme. Le Tamburine e gli Sbandieratori e Musici lavorano per tutto l’anno, con sacrificio, disciplina e un fortissimo senso di appartenenza. Quando partecipano a una manifestazione fuori dal nostro territorio non rappresentano soltanto la Pro Loco: portano con loro Teggiano, il Vallo di Diano e la nostra storia. I riconoscimenti ottenuti a Fasano e a Sulmona premiano il loro impegno, ma confermano soprattutto la bontà di un percorso nel quale vogliamo continuare a investire”.

L’investimento nel capitale umano si conferma dunque il pilastro fondamentale per preservare e diffondere le tradizioni locali su scala nazionale.

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